Главные новости четверга и ночи: назначение Шкарлета, антирекорд COVID-19

Плагиатор и любитель дорогих машин за госсчет Шкарлет стал и.о министра образования и науки, почти тысяча больных коронавирусом за сутки – Украине бьет антирекорды — актуальные новости 25 июня.

О Шкарлете

Кабмин назначил бывшего "регионала", ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета исполнителем обязанностей министра образования.

Заместитель председателя партии "Голос" Инна Совсун, реагируя на его назначение, зарегистрировала в Раде законопроект, запрещающий занимать должности в правительстве и на госслужбе лицам, в диссертациях которых официально обнаружили плагиат.

Об антирекорде

Снова антирекорд: за сутки 24 июня в Украине COVID-19 подтвердили у 994 человек, 16 больных умерли, 349 человек выздоровели.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что показатель активных больных коронавирусом в Украине достиг 50 человек на 100 тыс. населения.

Правительство констатирует, что Украина вошла в серьезную волну заболеваемости COVID-19.

Минздрав объяснил президенту ежедневные антирекорды нарушениями гражданами правил карантина, а МВД назвало одним из слабых мест транспорт.

О телеграм-каналах Украинской правды

Много пишем о коронавирусе и не только в наших Telegram-каналах.

УП. Стрічка — короткие и оперативные новости о том, что происходит прямо сейчас;

УП. Кляті питання — ответы на самые распространенные вопросы, краткий пересказ статей, итоговые новости дня.

Советуем подписаться, на оба канала, чтобы быть в курсе самых главных событий, важной информации и ничего не пропустить.

О других важных новостях

Правительство разрешило работать кинотеатрам по всей стране с 2 июля — залы должны быть заполнены только на 50%.

Кабмин выделил 754 млн грн для оказания помощи населению четырех западных областей и восстановления их после наводнений.

Министерство внутренних дел подготовило законопроект, который предусматривает значительное увеличение суммы штрафа за превышение скорости.

Кабмин освободил приезжих из-за рубежа от обсервации и самоизоляции при условии отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19.

Порошенко просил у экс-советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона поддержать его переизбрание на второй срок главы Украины.

Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало условное разрешение на продажу антивирусного препарата - ремдесивира - в качестве препарата для лечения COVID-19.