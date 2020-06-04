Кулеба в Германии объяснил, какие компромиссы возможны по Донбассу

Украинская делегация на встречах с немецкими партнерами в Берлине говорила о готовности к компромиссам относительно местного самоуправления на Донбассе и неготовности поступаться суверенитетом, территорией и государственным устройством Украины.

Источник: "Берлинские итоги" министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы

Прямая речь: "Во-первых, как неоднократно подчеркивали немецкие собеседники, мы были первой иностранной делегацией, которую приняли в Берлине после начала пандемии коронавируса. Это мощный сигнал со стороны Германии.

Во-вторых, визита такого уровня у нас давно не было между Украиной и Германией. Самое ценное, что он дал – это личный контакт и откровенную, подробную беседу о позиции сторон. Критически важно максимально точно понимать друг друга, прежде чем вступать в переговоры с россиянами.

За этот день встреч мы смогли четко донести до немецких партнеров нашу позицию. Подробно проинформировали, почему "буксует" Минск. Какова реальная ситуация с безопасностью и гуманитарными вопросами на востоке. Почему мирное урегулирование начинается с безопасности.

Урегулирование невозможно без компромиссов. Но пространство для них откроется только тогда, когда умолкнет оружие.

"Oberste Priorität ist es dabei, einen dauerhaften und überprüfbaren Waffenstillstand umzusetzen". "Основным приоритетом является внедрение длительного и верифицированного прекращения огня". Важно, что это прозвучало именно от моего немецкого коллеги Гайко Мааса. То есть наши взгляды на принцип "сначала безопасность" совпадают.

Занимая проактивную позицию и упорно выдвигая новые инициативы, Украина наглядно демонстрирует партнерам – Франции и Германии – свою конструктивность. Тем более очевидным становится, что проблема – не в Украине.

В то же время мы четко заявляли: Украина не будет переходить красные линии своего суверенитета и территориальной целостности.

Мы не пойдем на прямой диалог с оккупационными администрациями. Мы не пойдем на выдуманную Кремлем федерализацию. Мы не уступим в вопросе границы, вывода российских войск, расформирования оккупационных администраций.

Украина из года в год демонстрирует готовность идти на разумные компромиссы в вопросе особенностей местного самоуправления после возвращения временно оккупированных территорий в состав Украины, но мы никогда не пойдем ни на какие особые статусы по российскому сценарию, с правом вето на общенациональные решения и другими требованиями, которые подрывают наш суверенитет".

Детали: Кулеба также назвал важным достижением "возвращение на повестку дня наших переговоров вопроса временно оккупированного Крыма" и украинских политзаключенных в Крыму и России.

В интервью немецким СМИ во время визита он сказал, что верит в деоккупацию и реинтеграцию и Донбасса, и Крыма.