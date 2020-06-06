Боевики ранили двух украинских военных – ООС

5 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов ранения получили двое украинских бойцов.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Противник обстрелял позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия".

Детали: Российские наемники открывали огонь у Авдеевки из минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Павлополя и Опытного оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Под обстрелами также находились защитники Старогнатовки, Широкино, Новолуганского, Хутора Вольного и Новоалександровки.

По данным разведки, 5 июня украинские военные уничтожили одного российского оккупанта.