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Ткаченко поддержал Ройтбурда, поговорит с облсоветом

Воскресенье, 7 июня 2020, 18:20
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Новоназначенный министр культуры Александр Ткаченко готов предоставить директору Одесского художественного музея Александру Ройтбурду любую поддержку в рамках полномочий и закона.

Источник: Ткаченко в Facebook

Детали: Ткаченко сообщил, что в субботу по видеосвязи принял участие в акции в поддержку Ройтбурда.

Прямая речь: "Учитывая игнорирование всех фактов, предполагаю, что решение Одесского облсовета об освобождении его от должности через апелляционный суд был политическим и связано с личными мотивами.

Любую поддержку, которую мы можем предоставить Александру в рамках полномочий министерства и закона – гарантирую. Со вторника, 9 июня, уже как министр культуры, свяжусь с облсоветом. Надеюсь, найдем решение в пользу культуры, а не политики".

Что предшествовало: 1 июня Одесский апелляционный суд отменил решение Приморского райсуда города от 10 февраля, которое, в свою очередь, отменяло решение облсовета от 4 сентября 2019 года о расторжении контракта с директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом.

Предыстория:

  • В конце 2017 известный художник Александр Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея, однако депутаты облсовета так и не проголосовали за его кандидатуру.
  • Тогда в ситуацию вмешался губернатор области Максим Степанов. 19 марта он назначил Ройтбурда руководителем музея.
  • 4 сентября Одесский областной совет досрочно разорвала контракт с директором Одесского художественного музея.
  • После этого Ройтбурд сообщил о намерении обжаловать решение областного совета.
  • 10 февраля суд признал незаконным увольнение украинского художника Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея в сентябре 2019 года.

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Темы: ТкаченкоОдессамузеи


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