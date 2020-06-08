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Формирования России 8 раз обстреляли украинские войска, трое военных ранено

Понедельник, 8 июня 2020, 07:03

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Три воина Объединенных сил получили ранения.

Источник: штаб ООС

Детали: Формирование России обстреляли украинские позиции из минометов калибров 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Для отпора и сдерживания вооруженной агрессии украинские воины задействовали дежурные огневые средства.

По данным разведки, за минувшие сутки был ранен один оккупанта. Вследствие обстрелов со стороны захватчиков два воина Объединенных сил получили ранения.

Дословно: "С начала текущих суток российские вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня.

За текущие сутки в результате обстрелов со стороны захватчиков один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Его оперативно доставили в военно-медицинского учреждения. Состояние здоровья нашего защитника удовлетворительное.

Такие коварные действия врага без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям оккупантов украинские подразделения решительно подавили активность противника".

Темы: ООСвойнаРосcия


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