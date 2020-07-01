На суде над Порошенко поссорились нардепы и прокуроры

Во время заседания Печерского райсуда, который избирает меру пресечения 5-м президенту Петру Порошенко, нардепы "Евросолидарности" поссорились с прокурорами, которые попросили приобщить к материалам расследования документы о влиянии Порошенко на нардепов партии.

Источник: заседание суда 1 июля

Прямая речь прокурора: "Установлено, что Порошенко Петр, будучи председателем фракции политической партии "Европейская солидарность", имея влияние на народных депутатов политической партии..."

Прямая речь нардепа Ирины Геращенко: "Мы независимые депутаты, это вы - шавки Венедиктовой. Это унижение... За нас голосовали миллионы людей. Это что такое? Мы хотим свидетельствовать о нашей независимости. На нас никто не давит".

Детали: Нардепы заявили, что они абсолюно независимы и это неуважение к избирателям партии. Они отметили, что будут свидетельствовать о преступных заявлениях прокурора и просить внести сведения в ЕРДР.

По словам Геращенко, 27 нардепов "евросолидарности" являются абсолютно независимыми, а утверждение прокуроров ложные. Нардеп отметила, что слова прокурора могут свидетельствовать о том, что Порошенко будут инкриминировать еще и давление на нардепов, а это - неправда.

Геращенко попросила зафиксировать в суде заявление о преступлении. Нардепы будут просить расследовать ангажированность прокуратуры.

Порошенко заявил, что это преступное действие: "Это политическое влияние и дискредитация политической силы. Вмешательство в политическую деятельность. Его надо отвести этого негодяя и он не имеет права вмешиваться в политику".

Что было раньше: Утром 1 июля Порошенко прибыл на допрос в качестве подозреваемого в Государственное бюро расследований. В ведомстве сообщили, что Порошенко отказался от показаний в ГБР и не захотел брать повестки о вызовах на допросы на другие даты.

После выхода из ГБР Порошенко вместе с колонной своих сторонников двинулся к зданию Печерского суда Киева, где в 14.00 продолжилось заседание по избранию ему меры пресечения.

Прокуратура ходатайствовала об избрании Порошенко пресечения в виде личного обязательства.

Знать больше: В чем проблемы с подозрением для Порошенко. Публикуем его текст от ГБР

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