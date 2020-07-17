Главные новости четверга и ночи: новый глава НБУ, праймериз "слуг"

Рада назначила нового главу НБУ, "Слуга народа" выбрала кандидата на выборы мэра Киева, Зеленский попросил не спешить продолжать карантин надолго из-за того, что все устали – актуальные новости 16 июля.

О новом главе НБУ

Верховная Рада назначила на должность главы Нацбанка председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко — "за" проголосовали 332 нардепа.

Перед голосованием в парламенте Шевченко подал декларацию о доходах за 2019 год. Рассказываем, что он в ней показал.

О выборах мэра

От партии "Слуга народа" в мэры столицы будет баллотироваться Ирина Верещук. Она вызвала на дебаты нынешнего главу столицы Виталия Кличка.

О карантине

"Все уже устали от этого карантина": президент Владимир Зеленский призвал не спешить продолжать карантин более, чем на месяц.

О телеграм-каналах Украинской правды

Много пишем о коронавирусе и не только в наших Telegram-каналах.

УП. Стрічка — короткие и оперативные новости о том, что происходит прямо сейчас;

УП. Кляті питання — ответы на самые распространенные вопросы, краткий пересказ статей, итоговые новости дня.

Советуем подписаться, на оба канала, чтобы быть в курсе самых главных событий, важной информации и ничего не пропустить.

О других важных новостях

Идти на выборы мэра Киева планируют 5 "слуг народа": Ирина Верещук, Николай Тищенко, Александр Дубинский, Александр Качура и Дмитрий Гурин. Фракция на своем заседании проведет среди них праймериз.

Болгария разрешила въезд для украинских туристов без 14-дневного карантина и прохождения теста на коронавирус.

ЕС не откроет границы для украинцев минимум еще две недели.

Верховная Рада назначила Ольгу Пищанскую новым руководителем Антимонопольного комитета.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 848 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 18 человек, 800 пациентов выздоровели.

16 июля во мире зарегистрировали 248 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.

Печерский районный суд Киева на два месяца продлил срок содержания под стражей Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко, подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.