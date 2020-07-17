Головні новини четверга і ночі: новий глава НБУ, праймеріз "слуг"
Рада призначила нового голову НБУ, "Слуга народу" обрала кандидата на вибори мера Києва, Зеленський попросив не поспішати продовжувати карантин надовго через те, що всі втомилися — актуальні новини 16 липня.
Про нового голову НБУ
Верховна Рада призначила на посаду голови Нацбанку очільника правління "Укргазбанку" Кирила Шевченка — "за" проголосували 332 нардепи.
Перед голосуванням у парламенті Шевченко подав декларацію про доходи за 2019 рік. Розповідаємо, що він у ній показав.
Про вибори мера
Від партії "Слуга народу" в мери столиці балотуватиметься Ірина Верещук. Вона викликала на дебати чинного голову столиці Віталія Кличка.
Про карантин
"Всі вже втомилися від цього карантину": президент Володимир Зеленський закликав не поспішати продовжувати карантин більше, ніж на місяць.
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Про інші важливі новини
Йти на вибори мера Києва планують 5 "слуг народу": Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура і Дмитро Гурін. Фракція на своєму засіданні проведе серед них праймеріз.
Болгарія дозволила в’їзд для українських туристів без 14-денного карантину і проходження тесту на коронавірус.
ЄС не відкриє кордони для українців щонайменше ще два тижні.
Верховна Рада призначила Ольгу Піщанську новим керівником Антимонопольного комітету.
Минулої доби в Україні виявили 848 нових випадків захворювання на COVID-19, померли 18 людей, 800 пацієнтів одужали.
16 липня у світі зареєстрували 248 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус.
Печерський районний суд Києва на два місяці продовжив термін тримання під вартою Андрію Антоненко та Юлії Кузьменко, підозрюваним у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.