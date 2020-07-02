В Киеве поймали мужчину, который устроил массовую резню на Житомирщине
В Киеве задержали мужчину, которого подозревают в ранении 9 человек, один из которых от полученных ножевых ран скончался.
Джерело: сообщение Нацполиции
Дословно: "2 июня в г. Киеве в одном из спальных микрорайонов следователи уголовной полиции ГУНП Житомирщины задержали подозреваемого.
Мужчина скрывался в одной из съемных квартир в течение двух последних суток. Его передвижения были максимально ограничены и каждый выход на улицу сопровождался конспиративными мерами".
Детали: В полиции отмечают, что после содеянного, мужчина сначала несколько дней скрывался в одном из дачных массивов Хорошевского района, а затем ночью попутным транспортом добрался до столицы.
Ему объявлено о подозрении в совершении уголовных деяний, предусмотренных ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство).
Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений и вымогательство.
Мужчину арестовали на 60 суток без права внесения залога.
Предыстория:
- 21 июня сообщалось, что в пгт Иршанск Житомирской нападающий убил одного человека и ранил еще 8.