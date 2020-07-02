В Киеве поймали мужчину, который устроил массовую резню на Житомирщине

В Киеве задержали мужчину, которого подозревают в ранении 9 человек, один из которых от полученных ножевых ран скончался.

Джерело: сообщение Нацполиции

Дословно: "2 июня в г. Киеве в одном из спальных микрорайонов следователи уголовной полиции ГУНП Житомирщины задержали подозреваемого.

Мужчина скрывался в одной из съемных квартир в течение двух последних суток. Его передвижения были максимально ограничены и каждый выход на улицу сопровождался конспиративными мерами".

Детали: В полиции отмечают, что после содеянного, мужчина сначала несколько дней скрывался в одном из дачных массивов Хорошевского района, а затем ночью попутным транспортом добрался до столицы.

Ему объявлено о подозрении в совершении уголовных деяний, предусмотренных ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство).

Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений и вымогательство.

Мужчину арестовали на 60 суток без права внесения залога.

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