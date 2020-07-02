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Рада проведет внеочередное заседание по кадровым вопросам - Арахамия

Четверг, 2 июля 2020, 17:32

Внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будут рассмотрены кадровые вопросы, состоится в пятницу, 3 июля.

Источник: председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава финансового комитета Данил Гетманцев в комментарии журналистам, сообщает "Укринформ"

Прямая речь: "На завтра у нас очередное заседание. В рамках очередного заседания есть Час вопросов к правительству. Затем 1,5 часа - это шоу оппозиции с правками (к законопроекту об игорном бизнесе - ред.). А потом - запросы, там есть пол часа на запросы. После этого мы объявляем внеочередное заседание, рассматриваем кадровые вопросы и дальше идем".

Детали: В то же время председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев сказал журналистам, что назначение нового главы НБУ Рада 3 июля не будет рассматривать: еще будут продолжаться консультации.

Прямая речь: "Консультации продолжаются. Сегодня будут консультации, будут завтра консультации, я уверен. Завтра никто никого не будет выносить в зал. То есть неделя у нас есть комитетская на то, чтобы провести основательные нормальные консультации и выбрать действительно профессионального человека, который может возглавить этот важнейший орган государственной власти".

Почему это важно: Накануне глава Нацбанка Яков Смолий заявил о политическом давлении и подал заявление об отставке. 2 июля президент Владимир Зеленский подал в Раду проект постановления об увольнении главы НБУ. Профильный комитет парламента уже рассмотрел этот документ и поддержал увольнение Смолия.

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Темы: Верховная Рада


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