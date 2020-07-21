Стало известно настоящее имя луцкого террориста

Мужчина, захвативший заложников в Луцке отсидел несколько сроков в местах лишения свободы, Максим Плохой - это его псевдоним.

Источник: "Волинскі новини" со ссылкой на собственные источники, замглавы МВД Антон Геращенко в Facebook

Детали: Мужчину на самом деле зовут Кривош Максим Степанович. Прописан он официально в Дубно.

Мужчина отсидел несколько сроков в местах лишения свободы. Именно там он и написал свою книгу "Философия преступника".

Он часто бывал в Луцке, имеет там много знакомых и даже после выхода из тюрьмы находился в поле зрения полиции. По словам людей, которые его опознали, мужчина производил впечатление адекватного человека, правда со странностями. Он часто менял номера телефонов и мало говорил о себе конкретной информации.

Также из официальных источников стало известно, что Максим Кривош принудительно лечился в психиатрической больнице.

Позже заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил дополнительные данные о подозреваемом в захвате заложников и о его судимостях:

Прямая речь: "Кривош Максим Степанович, 06.11.1975. Уроженец посёлка Гай, Оренбургской области Российской Федерации.



Ранее дважды судимый и отбывший наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений.



17.06.1994 Луцкий городской суд Волынской области - ст.142 ч. 2 (Разбой); ст. 143 ч. 2 (Мошенничество) ст. 144 ч. 2 (Вымогательство), ст. 222 ч. 1 и ч. 3 (Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление и сбыт огнестрельного или холодного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ).



07.11.2005 Луцкий горрайонный суд Волынской области - ст. 222 ч. 1 (Мошенничество с финансовыми ресурсами), ст. 257 (Бандитизм), ст. 189 ч. 4 (Вымогательство), ст. 263 ч. 1 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)".

Предыстория:

В центре Луцка утром 21 июля мужчина забаррикадировался в автобусе Берестечко-Красниловка с заложниками. По данным полиции их 20, по данным СБУ - 10.

По данным заместителя главы МВД Антона Геращенко, лицо, захватившее заложников, позвонило в 9.25 полиции и представилось именем Максим Плохой. Свои требования злоумышленник опубликовал в соцсетях. Человек недоволен ситуацией в стране.

В микроблоге Twitter, созданном в июле 2020 года человек, называющий себя Максим Плохой, поздравляет всех с днем ​​антисистемы и заявляет, что "государство - это первый террорист". Он якобы требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, экс-президент Петр Порошенко, записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они - террористы в законе.

Мужчина утверждает, что заминировал автобус и заложил бомбу еще где-то в городе.

Министр внутренних дел Арсен Аваков срочно вылетел в Луцк для координации действий подразделений МВД в условиях чрезвычайного происшествия.

Президент Владимир Зеленский заверил, что держит под личным контролем ход событий в Луцке.

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