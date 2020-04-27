СБУ завершила расследование "дела Гандзюк": конечный заказчик - Мангер

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Понедельник, 27 апреля 2020, 16:05
Левину объявили подозрение

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.

Источник: глава СБУ Иван Баканов, которого цитирует пресс-служба ведомства

Прямая речь: "Все материалы готовы, сотрудники СБУ профессионально сделали свою работу и собрали доказательную базу, которая позволит четко довести позицию обвинения в суде. Надеюсь, что это дело будет рассмотрено в первую очередь. Исполнители и заказчики убийства Екатерины Гандзюк получают заслуженное наказание".

Детали: Согласно сообщению СБУ, по версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти.

Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Следователи СБУ сообщили подозреваемым, их защитникам, потерпевшим и их представителям о завершении досудебного расследования.

Всем сторонам предоставлен доступ к материалам следствия. После того как сторона защиты ознакомится с материалами уголовного производства, они будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Украинская правда
Темы: нападение на Гандзюк СБУ


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