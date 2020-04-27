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СБУ завершила расследование "дела Гандзюк": конечный заказчик - Мангер

Понедельник, 27 апреля 2020, 16:05
Мангеру и Левину объявлено подозрение

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина в организации нападения на Екатерину Гандзюк.

Источник: глава СБУ Иван Баканов, которого цитирует пресс-служба ведомства, Офис генпрокурора

Прямая речь: "Все материалы готовы, сотрудники СБУ профессионально сделали свою работу и собрали доказательную базу, которая позволит четко довести позицию обвинения в суде. Надеюсь, что это дело будет рассмотрено в первую очередь. Исполнители и заказчики убийства Екатерины Гандзюк получают заслуженное наказание".

Детали: Согласно сообщению СБУ, по версии следствия, Мангер подозревается в том, что по предварительному сговору с Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Екатерине Гандзюк, которые привели к ее смерти.

Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Следователи СБУ сообщили подозреваемым, их защитникам, потерпевшим и их представителям о завершении досудебного расследования.

 
Левин - под стражей, Мангер - под залогом на свободе

Всем сторонам предоставлен доступ к материалам следствия. После того как сторона защиты ознакомится с материалами уголовного производства, они будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Позиция Офиса генпрокурора: "Тщательный анализ связей основных фигурантов преступления, изучение их встреч и сопоставления доказательств позволили установить конечного заказчика преступления и досудебным расследованием установлено, что это действующий председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер".

 

Что предшествовало: В Офисе генпрокурора сообщили, что подозреваемый в организации нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) отказывается от дачи показаний и проведении с ним следственных действий.

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Журналисты показали реконструкцию событий нападения на Гандзюк

Предыстория:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
  • 6 июня 2019 года, после того как 5 обвиняемых в исполнении преступления признали свою вину и пошли на сделку со следствием, суд вынес им приговоры.
  • 16 марта одного из подозреваемых в организации преступления Алексея Левина экстрадировали в Украину из Болгарии. Суд в Киеве взял его под стражу.
  • В конце марта генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила Виктора Трепака от всех дел, расследованием которых занимается Служба безопасности, в том числе, о нападении на Екатерину Гандзюк. Трепак подал в отставку.
  • Отец Гандзюк назвал позором действия нового руководства прокуратуры в расследовании этого преступления, в том числе отстранение Трепака.
  • При этом Венедиктова заверила, что расследование убийства Гандзюк не потеряет темпа и будет доведено до конца.

Украинская правда
Темы: нападение на ГандзюкСБУ
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