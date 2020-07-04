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В Киеве 118 новых случаев коронавируса

Суббота, 4 июля 2020, 10:10

В Киеве за сутки 3 июля обнаружили 118 новых случаев коронавируса, 2 больных умерли и 37 – выздоровели.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: За минувшие сутки заболели 56 женщин в возрасте от 20 до 75 лет, 52 мужчины в возрасте от 29 до 82 лет, 6 девочек в возрасте от 4 до 15 лет и 4 мальчика от 2 до 9 лет.

Среди новых больных – 9 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 19 пациентов.

 

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе – 21, в Шевченковском – 17 и в Голосеевском – 16 случаев.

Всего с начала эпидемии в столице уже 5465 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 114 человек умерло, победили коронавирус 1770 жителей столицы.

Что предшествовало: За минувшие сутки, 3 июля, в Украине зафиксировано 914 случаев коронавируса. При этом 15 человек умерло и 597 – выздоровело.

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Украинская правда
Темы: коронавирусКиевВиталий Кличко


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