Поезд сошел с рельсов на Кировоградщине

Грузовой поезд Одесской железной дороги сошел с рельсов на станции Чернолесская в Кировоградской области.

Источник: Думська

Детали: По предварительным данным, "локомотив самовольно покатился" во время стоянки. Авария произошла, когда машиниста и его помощника не было в кабине.

Электровоз врезался в будку на станции и повалил столб, вагоны слетели с рельсов, часть перевернулась и улетела с насыпи.

Никто не пострадал. Железнодорожники выясняют причину происшествия.

Издание отмечает, что в аварию попал электровоз ВЛ80Т-1417 1978 года выпуска, приписанный к локомотивному депо "ТЧ-7 Знаменка".