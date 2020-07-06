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Поезд сошел с рельсов на Кировоградщине

Понедельник, 6 июля 2020, 17:16
Думская

Грузовой поезд Одесской железной дороги сошел с рельсов на станции Чернолесская в Кировоградской области.

Источник: Думська

Детали: По предварительным данным, "локомотив самовольно покатился" во время стоянки. Авария произошла, когда машиниста и его помощника не было в кабине.

Электровоз врезался в будку на станции и повалил столб, вагоны слетели с рельсов, часть перевернулась и улетела с насыпи.

Никто не пострадал. Железнодорожники выясняют причину происшествия.

Издание отмечает, что в аварию попал электровоз ВЛ80Т-1417 1978 года выпуска, приписанный к локомотивному депо "ТЧ-7 Знаменка".

 
 Фото: Думская

Темы: Кировоградская областьаварияжелезная дорога


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