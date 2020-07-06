Поезд сошел с рельсов на Кировоградщине
Понедельник, 6 июля 2020, 17:16
Грузовой поезд Одесской железной дороги сошел с рельсов на станции Чернолесская в Кировоградской области.
Источник: Думська
Детали: По предварительным данным, "локомотив самовольно покатился" во время стоянки. Авария произошла, когда машиниста и его помощника не было в кабине.
Электровоз врезался в будку на станции и повалил столб, вагоны слетели с рельсов, часть перевернулась и улетела с насыпи.
Никто не пострадал. Железнодорожники выясняют причину происшествия.
Издание отмечает, что в аварию попал электровоз ВЛ80Т-1417 1978 года выпуска, приписанный к локомотивному депо "ТЧ-7 Знаменка".
Фото: Думская