Иран не идет на переговоры о компенсации семьям погибших в авиакатастрофе над Тегераном – МИД

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин рассказал, что иранская сторона не идет на переговоры с Украиной о выплате компенсаций семьям погибших в авиакатастрофе украинского самолета над Тегераном.

Источник: Енин в интервью "ВВС News Україна"

Прямая речь: "Буквально сегодня (разговор состоялся 7 июля - ред.) мы получили коммуникацию из Тегерана о том, что иранская сторона не готова принять предложение Киева о переговорах.

Дело в том, что определение суммы является результатом очень комплексной экспертизы, учитываются абсолютно все обстоятельства дела.

Мы искренне надеемся, что иранская сторона все же под влиянием ряда факторов согласится как можно скорее начать переговорный процесс".

Детали: Отмечается, что украинская сторона направляла Ирана ноту с предложением начать переговоры о компенсации, а в ответ приходил отказ.

По словам Енина, пока все зависит от политической воли иранской стороны, но пока рано говорить о каких-то суммах компенсации.

Заместитель министра также напомнил, что Иран отправил "черные ящики" во Францию. По его словам, Франция обладает передовыми технологиями, поэтому есть все основания доверять ее выводам.

В изучении "черных ящиков" будут участвовать украинские специалисты.

Прямая речь: "Сейчас мы согласовали список из двух человек. Эти ограничения связаны с ситуацией из-за пандемии, с учетом этого французская сторона выдвинула довольно суровые условия и ограничения, которые должны сопровождать этот процесс".

Он добавил, что изучение ящиков продлится несколько дней и если 20 июля их доставят во Францию, то до 25 июля уже могут быть результаты.

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