Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Іран не йде на переговори про компенсацію родинам загиблих у авіакатастрофі над Тегераном – МЗС

Середа, 8 липня 2020, 11:09

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів, що іранська сторона не йде на переговори з Україною щодо виплати компенсацій родинам загиблих в авіакатастрофі українського літака над Тегераном. 

Джерело: Єнін в інтерв'ю "ВВС News Україна"

Пряма мова: "Буквально сьогодні (розмова відбулася 7 липня - ред.) ми отримали комунікацію з Тегерану про те, що іранська сторона не готова прийняти пропозицію Києва щодо переговорів.

Річ у тім, що визначення суми є результатом дуже комплексної експертизи, до уваги беруться абсолютно всі обставини справи.

Ми щиро сподіваємося, що іранська сторона все ж таки під впливом низки чинників зголоситься якомога швидше розпочати переговорний процес".

Деталі: Відзначається, що українська сторона направляла Ірану ноту з пропозицією почати переговори щодо компенсації, а у відповідь приходила відмова.

За словами Єніна, наразі все залежить від політичної волі іранської сторони, але поки що рано говорити про якісь суми компенсації.

Заступник міністра також нагадав, що Іран відправив "чорні скриньки" до Франції. За його словами, Франція володіє передовими технологіями, тому є всі підстави довіряти її висновкам.

У вивченні "чорних скриньок" будуть брати участь українські фахівці.

Пряма мова: "Наразі ми узгодили список з двох людей. Ці обмеження пов'язані з ситуацією через пандемію, з урахуванням цього французька сторона висунула доволі суворі умови і обмеження, які мають супроводжувати цей процес".

Він додав, що вивчення скриньок триватиме кілька днів і якщо 20 липня їх доставлять до Франції, то до 25 липня вже можуть бути результати.

Читати також: Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані. Все, що відомо

Жорстка посадка для президента Зеленського. Кілька іранських катастроф

Передісторія:

Теми: катастрофа МАУ в ІраніавіаМЗСІран


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Через пожежу на Донбасі Україна просить всеосяжний режим тиші

Зеленський продав землю і майно дружині "слуги народу"

У Порошенка відповіли на справу про Мальдіви: А як Зеленський вилітав в Оман?

У Києві знов сплеск захворювання на коронавірус: більше сотні

Шарій заявив, що у Зеленського "замовили його вбивство". Офіс президента відповідає

Мальдіви Порошенка: Прикордоннику повідомили про підозру за "незаконний пропуск"

Усі новини...
катастрофа МАУ в Ірані
Україна направить у Францію двох фахівців для розшифровки самописців літака МАУ
В офісі Венедіктової розповіли про труднощі розслідування авіатрощі літака МАУ над Іраном
Експертиза "чорних скриньок" літака МАУ може зайняти п’ять днів – МЗС
Останні новини
15:36
На схід наближається негода: оголосили штормове попередження
15:33
Як відбуватиметься навчання в школах з вересня: нові версії влади
15:25
Приватбанк підключив оплату онлайн-покупок через Google Pay
15:22
Слідство у справі Порошенка завершене: прокуратура вже не хоче для нього жодних обмежень
15:11
Нардепів можуть знову зібрати позачергово: "Слуга народу" збирає підписи
15:10
Шмигаль прокоментував ідею про збільшення податку на гектар землі
15:03
На всіх пляжах Одеси не рекомендують купатися
14:50
"ДТЕК" Ахметова запропонувала "Центренерго" вугілля на 10% дешевше за газ
14:44
документ Одну зі справ проти Порошенка закрили – адвокат
14:43
Уряд повернув культурі мільярд гривень: куди вони підуть
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!