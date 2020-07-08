Іран не йде на переговори про компенсацію родинам загиблих у авіакатастрофі над Тегераном – МЗС

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів, що іранська сторона не йде на переговори з Україною щодо виплати компенсацій родинам загиблих в авіакатастрофі українського літака над Тегераном.

Джерело: Єнін в інтерв'ю "ВВС News Україна"

Пряма мова: "Буквально сьогодні (розмова відбулася 7 липня - ред.) ми отримали комунікацію з Тегерану про те, що іранська сторона не готова прийняти пропозицію Києва щодо переговорів.

Річ у тім, що визначення суми є результатом дуже комплексної експертизи, до уваги беруться абсолютно всі обставини справи.

Ми щиро сподіваємося, що іранська сторона все ж таки під впливом низки чинників зголоситься якомога швидше розпочати переговорний процес".

Деталі: Відзначається, що українська сторона направляла Ірану ноту з пропозицією почати переговори щодо компенсації, а у відповідь приходила відмова.

За словами Єніна, наразі все залежить від політичної волі іранської сторони, але поки що рано говорити про якісь суми компенсації.

Заступник міністра також нагадав, що Іран відправив "чорні скриньки" до Франції. За його словами, Франція володіє передовими технологіями, тому є всі підстави довіряти її висновкам.

У вивченні "чорних скриньок" будуть брати участь українські фахівці.

Пряма мова: "Наразі ми узгодили список з двох людей. Ці обмеження пов'язані з ситуацією через пандемію, з урахуванням цього французька сторона висунула доволі суворі умови і обмеження, які мають супроводжувати цей процес".

Він додав, що вивчення скриньок триватиме кілька днів і якщо 20 липня їх доставлять до Франції, то до 25 липня вже можуть бути результати.

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