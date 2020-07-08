У Порошенко ответили на дело о Мальдивах: А как Зеленский вылетал в Оман?

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко возмущена объявлением подозрения бывшему чиновнику Пограничной службы в том, что он якобы незаконно выпустил в начале 2018 года бывшего президента Петра Порошенко с семьей на Мальдивы.

Источник: выступление Ирины Геращенко на митинге под судом по делу Порошенко

Прямая речь: "На глазах сейчас разваливаются не только дела эти и фальсификации против Порошенко, но и даже то, как якобы вручалось подозрение, где также были нарушены все нормы. А тем временем власти Зеленского продолжают плодить дела против Порошенко.

Сегодня пограничнику какому-то (бывшему – ред.) вручили подозрение, что он якобы незаконно выпустил президента Порошенко с семьей на 5 дней за 5 лет отдохнуть на Мальдивы.

Друзья, а давайте пошлем депутатский запрос, как с семьей Зеленский вылетал в Осман или куда он там летал, в Оман?

Просто превращается в фарс то, что происходит в стране! Все это на фоне эпидемии, беспорядка в экономике, ужасной безработицы, войны на Донбассе, оккупации Крыма – мы имеем ситуацию, когда Зеленский абсолютно забыл о внешней политике, о том, что он является верховным главнокомандующим – у него есть ежедневно одно дело: слушать отчеты от силовых структур, сколько еще дел напложено против Порошенко как лидера оппозиции и его команды".

Этому предшествовало: 1 июля 2020 года Порошенко сообщил, что против него расследуют уже 24 уголовных производства, за которыми стоит Офис президента или лично его преемник Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский вместе с семьей улетел в Оман 5 января. В пресс-службе сообщили об официальном визите, однако президент воспользовался рейсовыи самолетом за собственные средства.

Зеленский заявлял, что его дети имеют право на отдых, а он не считает необходимым сообщать о своих частные поездки на несколько дней.

Предыстория: