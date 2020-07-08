У Порошенко ответили на дело о Мальдивах: А как Зеленский вылетал в Оман?

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко возмущена объявлением подозрения бывшему чиновнику Пограничной службы в том, что он якобы незаконно выпустил в начале 2018 года бывшего президента Петра Порошенко с семьей на Мальдивы.

Источник: выступление Ирины Геращенко на митинге под судом по делу Порошенко

Прямая речь: "На глазах сейчас разваливаются не только дела эти и фальсификации против Порошенко, но и даже то, как якобы вручалось подозрение, где также были нарушены все нормы. А тем временем власти Зеленского продолжают плодить дела против Порошенко.

Сегодня пограничнику какому-то (бывшему – ред.) вручили подозрение, что он якобы незаконно выпустил президента Порошенко с семьей на 5 дней за 5 лет отдохнуть на Мальдивы.

Друзья, а давайте пошлем депутатский запрос, как с семьей Зеленский вылетал в Осман или куда он там летал, в Оман?

Просто превращается в фарс то, что происходит в стране! Все это на фоне эпидемии, беспорядка в экономике, ужасной безработицы, войны на Донбассе, оккупации Крыма – мы имеем ситуацию, когда Зеленский абсолютно забыл о внешней политике, о том, что он является верховным главнокомандующим – у него есть ежедневно одно дело: слушать отчеты от силовых структур, сколько еще дел напложено против Порошенко как лидера оппозиции и его команды".

Детали: Печерский райсуд Киева избирает меру пресечения Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко руководителем Службы внешней разведки.

1 июля 2020 года Порошенко сообщил, что против него расследуют уже 24 уголовных производства, за которыми стоит Офис президента или лично его преемник Владимир Зеленский. Одно из дел касается отдыха на Мальдивах на 4-м году каденции.

Владимир Зеленский вместе с семьей улетел в Оман 5 января, через 7 месяцев работы на посту президента . В пресс-службе сообщили об официальном визите, однако Зеленский воспользовался рейсовыи самолетом за собственные средства. По данным СМИ, глава государства отдыхал в 5-звездочном отеле.

Зеленский заявлял, что его дети имеют право на отдых, а он не считает необходимым сообщать о своих частных поездках на несколько дней.

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