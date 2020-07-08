У Порошенко ответили на дело о Мальдивах: А как Зеленский вылетал в Оман?
Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко возмущена объявлением подозрения бывшему чиновнику Пограничной службы в том, что он якобы незаконно выпустил в начале 2018 года бывшего президента Петра Порошенко с семьей на Мальдивы.
Источник: выступление Ирины Геращенко на митинге под судом по делу Порошенко
Прямая речь: "На глазах сейчас разваливаются не только дела эти и фальсификации против Порошенко, но и даже то, как якобы вручалось подозрение, где также были нарушены все нормы. А тем временем власти Зеленского продолжают плодить дела против Порошенко.
Сегодня пограничнику какому-то (бывшему – ред.) вручили подозрение, что он якобы незаконно выпустил президента Порошенко с семьей на 5 дней за 5 лет отдохнуть на Мальдивы.
Друзья, а давайте пошлем депутатский запрос, как с семьей Зеленский вылетал в Осман или куда он там летал, в Оман?
Просто превращается в фарс то, что происходит в стране! Все это на фоне эпидемии, беспорядка в экономике, ужасной безработицы, войны на Донбассе, оккупации Крыма – мы имеем ситуацию, когда Зеленский абсолютно забыл о внешней политике, о том, что он является верховным главнокомандующим – у него есть ежедневно одно дело: слушать отчеты от силовых структур, сколько еще дел напложено против Порошенко как лидера оппозиции и его команды".
Этому предшествовало: 1 июля 2020 года Порошенко сообщил, что против него расследуют уже 24 уголовных производства, за которыми стоит Офис президента или лично его преемник Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский вместе с семьей улетел в Оман 5 января. В пресс-службе сообщили об официальном визите, однако президент воспользовался рейсовыи самолетом за собственные средства.
Зеленский заявлял, что его дети имеют право на отдых, а он не считает необходимым сообщать о своих частные поездки на несколько дней.
Предыстория:
- Пятый президент Украины Петр Порошенко с 1 по 8 января 2018 года находился на Мальдивах инкогнито. В расследовании программы журналистских расследований "Схемы" журналисты рассказали о тайном отпуске Порошенко с семьей на Мальдивах.
- Согласно расследованию, неафишируемый президентский отдых вместе с перелетом в целом стоил не менее 500 тысяч долларов (более 14 млн гривен). На Банковой заявили, что Мальдивы обошлись президенту дешевле, чем подсчитали журналисты.
- Порошенко уверял, что границу он пересекал под своей фамилией, "по своему паспорту, с соответствующей регистрацией у пограничников".
- В августе 2019 года Государственное бюро расследования начало расследовать возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины пятого президента Петр Порошенко.
- 8 июля 2020 года Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему руководителю военной части Государственной пограничной службы за указание пропустить через государственную границу Петра Порошенко и членов его семьи "вне существующего пункта пропуска".