Боевики еще 4 раза нарушили перемирие

31 июля вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили провозглашенный с 27 июля режим прекращения огня.

Источник: штаб операции Объединенных сил в Facebook

Детали: Согласно сообщению, целью обстрелов была провокация бойцов ОС на огонь в ответ.

Дословно: "Вражеские провокации из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия отмечены в районе населенных пунктов Водяное, Южное и Луганское. Единичные неприцельные обстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши военные огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил соблюдали условия прекращения огня и находились в готовности к адекватному реагированию на вероятные коварные действия противника.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелы со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксированы".