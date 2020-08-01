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Боевики еще 4 раза нарушили перемирие

Суббота, 1 августа 2020, 07:18

31 июля вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили провозглашенный с 27 июля режим прекращения огня.

Источник: штаб операции Объединенных сил в Facebook

Детали: Согласно сообщению, целью обстрелов была провокация бойцов ОС на огонь в ответ.

Дословно: "Вражеские провокации из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия отмечены в районе населенных пунктов Водяное, Южное и Луганское. Единичные неприцельные обстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши военные огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил соблюдали условия прекращения огня и находились в готовности к адекватному реагированию на вероятные коварные действия противника.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

С начала текущих суток на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелы со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксированы".

Украинская правда
Темы: ООСДонбасс


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