На Ровенщине обнаружили еще полсотни больных COVID-19

1 августа на Ровенщине зарегистрировали 50 новых случаев заболевания коронавирусом.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook

Детали: Больше всего больных обнаружили в областном центре (11), Костопольском (12) и Здолбуновском районах (10). Возраст новых больных от 19 до 77 лет.

"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 6195 случаев заболевания коронавирусной болезнью", – написал глава ОГА.

За время пандемии от осложнений болезни умерли 94 жители Ровенской области. Больше всего летальных случаев среди людей в возрасте от 70 лет – почти 40%.

Кроме того 1 августа вылечились от коронавируса 52 больных. В общем выздоровели 4804 жители Ровенщины.

В работе лабораторий края остаются 270 образцов. За сутки было сделано 507 ПЦР-тестов и 204 ИФА-тестирования.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Напомним: