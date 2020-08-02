На Ровенщине обнаружили еще полсотни больных COVID-19
1 августа на Ровенщине зарегистрировали 50 новых случаев заболевания коронавирусом.
Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в facebook
Детали: Больше всего больных обнаружили в областном центре (11), Костопольском (12) и Здолбуновском районах (10). Возраст новых больных от 19 до 77 лет.
"Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 6195 случаев заболевания коронавирусной болезнью", – написал глава ОГА.
За время пандемии от осложнений болезни умерли 94 жители Ровенской области. Больше всего летальных случаев среди людей в возрасте от 70 лет – почти 40%.
Кроме того 1 августа вылечились от коронавируса 52 больных. В общем выздоровели 4804 жители Ровенщины.
В работе лабораторий края остаются 270 образцов. За сутки было сделано 507 ПЦР-тестов и 204 ИФА-тестирования.
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Напомним:
- За прошедшие сутки, 31 июля, в Украине было зафиксировано 1 172 случая коронавируса. Умерло за сутки 16 человек, выписаны – 556.