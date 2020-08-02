ФРГ начала бесплатно тестировать на COVID-19 граждан, приехавших из-за рубежа

Граждане Германии, которые вернулись в страну из зарубежных поездок, могут бесплатно сдать тест на коронавирус.

Источник: DW

Детали: Услуга начала действовать с 1 августа. Соответствующее распоряжение подписал министр здравоохранения страны Йенс Шпан.

Пройти тест можно в течение трех суток после возвращения в страну. Это можно сделать в аэропорту или в медучреждении.

Сдать тест может любой, несмотря на отсутствие признаков инфицирования. Все затраты на тестирование покрывает государство.

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