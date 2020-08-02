Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ФРГ начала бесплатно тестировать на COVID-19 граждан, приехавших из-за рубежа

Воскресенье, 2 августа 2020, 02:15

Граждане Германии, которые вернулись в страну из зарубежных поездок, могут бесплатно сдать тест на коронавирус.

Источник: DW

Детали: Услуга начала действовать с 1 августа. Соответствующее распоряжение подписал министр здравоохранения страны Йенс Шпан.

Пройти тест можно в течение трех суток после возвращения в страну. Это можно сделать в аэропорту или в медучреждении.

Сдать тест может любой, несмотря на отсутствие признаков инфицирования. Все затраты на тестирование покрывает государство.

Читайте также:  Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

Напомним:

  • По последним данным, в Германии зарегистрировали 211 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели почти 194 тысячи больных, умерли – 9226 человек. За минувшие сутки болезнь подтвердили у 412 человек.

Украинская правда
Темы: Германиякоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главный разведчик рассказал о связи спецслужб России с УПЦ МП

Задержанные в Беларуси "вагнеровцы" дали показания

фотоНападение на женщину в поезде Киев-Мариуполь: злоумышленника отправили за решетку

Умер замкомандира УДА комбат Червень

Главный разведчик считает, что вторжение РФ в Украину будет, но не осенью

Разведка В системе российского кураторства над ОРДЛО произошли изменения

Все новости...
Германия
В Берлине тысячи людей протестуют из-за "коронавирусного" заговора
Дипломаты: граждан Украины нет среди инфицированных коронавирусом на ферме в Германии
В Эстонии отреагировали на решение США вывести часть войск из Германии
Последние новости
02:15
ФРГ начала бесплатно тестировать на COVID-19 граждан, приехавших из-за рубежа
01:27
ОБСЕ насчитала более 200 нарушений за время "тишины" на Донбассе
00:52
На Ровенщине обнаружили еще полсотни больных COVID-19
00:20
Кравчук обещает не подписывать документы, которые могут навредить Украине
23:55
На Буковине за сутки почти сотня новых случаев Covid-19
23:43
В Нидерландах отменили масштабный гей-парад из-за коронавируса
23:12
Луческу получит миллион евро за чемпионский титул "Динамо" – СМИ
22:52
Кравчук указал на важность участия США в переговорах по Донбассу
22:29
В Швейцарии обнаружили основные источники распространения коронавируса
22:21
В Вооруженных силах за сутки выявили 16 зараженных коронавирусом
Все новости...