ФРГ начала бесплатно тестировать на COVID-19 граждан, приехавших из-за рубежа
Воскресенье, 2 августа 2020, 02:15
Граждане Германии, которые вернулись в страну из зарубежных поездок, могут бесплатно сдать тест на коронавирус.
Источник: DW
Детали: Услуга начала действовать с 1 августа. Соответствующее распоряжение подписал министр здравоохранения страны Йенс Шпан.
Пройти тест можно в течение трех суток после возвращения в страну. Это можно сделать в аэропорту или в медучреждении.
Сдать тест может любой, несмотря на отсутствие признаков инфицирования. Все затраты на тестирование покрывает государство.
Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране
Украинцы живут так, словно коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно
Напомним:
- По последним данным, в Германии зарегистрировали 211 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели почти 194 тысячи больных, умерли – 9226 человек. За минувшие сутки болезнь подтвердили у 412 человек.
Украинская правда