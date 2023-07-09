Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Германия не может помешать США предоставить Украине кассетные боеприпасы – Штайнмайер

"Европейская правда"Воскресенье, 9 июля 2023, 20:32
Германия не может помешать США предоставить Украине кассетные боеприпасы – Штайнмайер
Штайнмайер, фото Getty Images

В воскресенье президент Германии заявил, что его страна в сегодняшней ситуации не может стать на пути США, которые решили отправить кассетные боеприпасы Украине.

Об этом Франк-Вальтер Штаймайер рассказал в интервью ZDF, которое вышло в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Штайнмайер сказал, что он был тем человеком, который от имени Германии подписал конвенцию о запрете кассетных боеприпасов в Осло. Он отметил, что считает такую позицию Германии по-прежнему правильной.

"Но она (Германия. – Ред.) в нынешней ситуации не может стать на пути США", – сказал немецкий президент.

Реклама:

Штайнмайер отметил, что Германия в российско-украинской войне однозначно находится на стороне жертвы. 

Он подчеркнул: если Украина больше не будет иметь средств для защиты, или если те, кто поддерживает пострадавшую войной страну, отступят, "это будет конец Украины".

В пятницу Соединенные Штаты объявили о новой военной помощи для поддержки украинской армии, которая включает кассетные боеприпасы.

ВИДЕО ДНЯ

Заявление Вашингтона вызвало критику со стороны неправительственных организаций и смутило несколько европейских стран и Канаду.

В пятницу представитель правительства Германии заявил, что решение США отправить кассетные боеприпасы было принято непросто, и отметил, что Россия уже использовала такое оружие на территории Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Германияпомощь Украиневойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновленоНа половине территории Украины звучала тревога: были пуски ракет

В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий

Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться

видеоУже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии

Украина изменила тактику контрнаступления после значительных потерь техники - NYT

ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак

Все новости...
Германия
Германия одобрила закупку боеприпасов для Украины
Германия боится войны с РФ, а потому хочет отсрочить вступление Украины в НАТО – СМИ
Большинство немцев поддерживают вступление Украины в НАТО - опрос
Последние новости
23:31
В Сумах раздались звуки взрывов – СМИ
23:17
Более 50 россиян признаны виновными в совершении военных преступлений в Украине – генпрокурор
22:54
Уоллес объяснил, почему считает Россию крайне серьезной угрозой в последующие годы
22:36
обновленоНа половине территории Украины звучала тревога: были пуски ракет
22:31
В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий
22:16
В Запорожье слышали звук взрыва – СМИ
21:45
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
21:35
Медиагруппа Пригожина окончательно не закрыта, а тролли продолжают активность – FT
21:07
фотоНа саммите НАТО Литва выделила Зеленскому 15-летнее, но безопасное авто
20:33
Маляр: Общество быстро овладело спецификой обнародования информации во время войны
Все новости...
Реклама: