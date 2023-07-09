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Германия не может помешать США предоставить Украине кассетные боеприпасы – Штайнмайер

"Европейская правда"Воскресенье, 9 июля 2023, 20:32
Германия не может помешать США предоставить Украине кассетные боеприпасы – Штайнмайер
Штайнмайер, фото Getty Images

В воскресенье президент Германии заявил, что его страна в сегодняшней ситуации не может стать на пути США, которые решили отправить кассетные боеприпасы Украине.

Об этом Франк-Вальтер Штаймайер рассказал в интервью ZDF, которое вышло в воскресенье, сообщает "Европейская правда".

Штайнмайер сказал, что он был тем человеком, который от имени Германии подписал конвенцию о запрете кассетных боеприпасов в Осло. Он отметил, что считает такую позицию Германии по-прежнему правильной.

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"Но она (Германия. – Ред.) в нынешней ситуации не может стать на пути США", – сказал немецкий президент.

Штайнмайер отметил, что Германия в российско-украинской войне однозначно находится на стороне жертвы. 

Он подчеркнул: если Украина больше не будет иметь средств для защиты, или если те, кто поддерживает пострадавшую войной страну, отступят, "это будет конец Украины".

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В пятницу Соединенные Штаты объявили о новой военной помощи для поддержки украинской армии, которая включает кассетные боеприпасы.

Заявление Вашингтона вызвало критику со стороны неправительственных организаций и смутило несколько европейских стран и Канаду.

В пятницу представитель правительства Германии заявил, что решение США отправить кассетные боеприпасы было принято непросто, и отметил, что Россия уже использовала такое оружие на территории Украины.

Темы: Германияпомощь Украиневойна
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