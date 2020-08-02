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В Минобороны говорят, что боевики соблюдают тишину на Донбассе

Воскресенье, 2 августа 2020, 15:25
Фото: thenation.com

Министерство обороны Украины заявляет, что с начала текущих суток, 2 августа, незаконные вооруженные формирования ОРДЛО не произвели ни одного выстрела.

Источник: сводка, размещенная на сайте ведомства

Дословно: "С начала текущих суток и по состоянию на 12:00 сегодня, 2 августа, нарушений режима перемирия со стороны противника не зафиксировано. Потерь в рядах украинских войск нет".

Детали: При этом в Минобороны отмечают, что боевые подразделения Вооруженных сил и других силовых структур, задействованных в операции, продолжают выполнять взятые обязательства по соблюдению режима тишины.

Одновременно сообщается, что в субботу, 1 августа, вблизи с. Пески украинские бойцы "наблюдали несколько одиночных выстрелов из стрелкового оружия, совершенных оккупантами". Произошло это в конце суток. Огонь раздавался в районе Вольво-Центра, был "не прицельным, и таким, что не нес непосредственной угрозы воинам Вооруженных сил Украины".

Напомним: с 27 июля до вечера 31 июля Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 225 нарушений режима прекращения огня.

Украинская правда
Темы: войнаДонбассОРДЛОВооруженные силы


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