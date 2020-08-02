У Міноборони кажуть, що бойовики дотримуються тиші на Донбасі

Міністерство оборони України заявляє, що з початку поточної доби, 2 серпня, незаконні збройні формування ОРДЛО не здійснили жодного пострілу.

Джерело: зведення, розміщене на сайті відомства

Дослівно: "Від початку поточної доби і станом на 12.00 сьогодні, 2 серпня, порушень режиму перемир’я зі сторони противника не зафіксовано. Втрат у лавах українських військ немає".

Деталі: При цьому в Міноборони наголошують, що бойові підрозділи Збройних сил та інших силових структур, задіяних в операції, продовжують виконувати взяті зобов’язання щодо дотримання режиму тиші.

Водночас повідомляється, що у суботу, 1 серпня поблизу с. Піски українські бійці "спостерігали кілька поодиноких пострілів зі стрілецької зброї, здійснених окупантами". Сталося це наприкінці доби. Вогонь лунав в районі Вольво-Центру, був "не прицільним, і таким, що не ніс безпосередньої загрози воїнам Збройних сил України".

Нагадаємо: з 27 липня до вечора 31 липня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 225 порушень режиму припинення вогню.