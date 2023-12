Twitter снова пометил сообщение Трампа

Соцсеть Twitter снова обозначила, как "недостоверное" сообщение президента США Дональда Трампа.

Прямая речь: "Итак, теперь демократы решили использовать почтовые ящики для голосования, которые являются катастрофой для избирателей. Кроме того, любой может проголосовать несколько раз. Кто контролирует, находятся они в районах демократов или республиканцев? Они также не продезинфицированы от коронавируса. большое мошенничество ".

So now the Democrats are using Mail Drop Boxes, which are a voter security disaster. Among other things, they make it possible for a person to vote multiple times. Also, who controls them, are they placed in Republican or Democrat areas? They are not Covid sanitized. A big fraud!