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Twitter снова пометил сообщение Трампа

Понедельник, 24 августа 2020, 05:04
Twitter снова пометил сообщение Трампа

Соцсеть Twitter снова обозначила, как "недостоверное" сообщение президента США Дональда Трампа.

Источник: Страница политика

Прямая речь: "Итак, теперь демократы решили использовать почтовые ящики для голосования, которые являются катастрофой для избирателей. Кроме того, любой может проголосовать несколько раз. Кто контролирует, находятся они в районах демократов или республиканцев? Они также не продезинфицированы от коронавируса. большое мошенничество ".

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Темы: Трамп
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