Twitter снова пометил сообщение Трампа
Соцсеть Twitter снова обозначила, как "недостоверное" сообщение президента США Дональда Трампа.
Источник: Страница политика
Прямая речь: "Итак, теперь демократы решили использовать почтовые ящики для голосования, которые являются катастрофой для избирателей. Кроме того, любой может проголосовать несколько раз. Кто контролирует, находятся они в районах демократов или республиканцев? Они также не продезинфицированы от коронавируса. большое мошенничество ".
So now the Democrats are using Mail Drop Boxes, which are a voter security disaster. Among other things, they make it possible for a person to vote multiple times. Also, who controls them, are they placed in Republican or Democrat areas? They are not Covid sanitized. A big fraud!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2020
Что было раньше:
- 26 мая соцсеть Twitter впервые подвергла твит президента США проверке.
- В том сообщении Трамп утверждал, что голосование по почте якобы способствует подтасовке результатов.
- Twitter классифицировал этот месседж как вводящий в заблуждение, после чего Трамп обвинил соцсеть во вмешательстве в предстоящие в ноябре президентские выборы в США.
- Президент США Дональд Трамп подписал указ, который должен побороть "онлайн-цензуру со стороны социальных сетей" в США.