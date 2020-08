Twitter знову позначив повідомлення Трампа як таке, що "містить недостовірну інформацію"

Соцмережа Twitter знову позначила, як "недостовірне" повідомлення президента США Дональда Трампа.

Джерело: Сторінка політика

Пряма мова: "Отже, тепер демократи вирішили використовувати поштові скриньки для голосування, які є катастрофою для виборців. Крім того, будь-хто може проголосувати кілька разів. Хто контролює, знаходяться вони в районах демократів або республіканців? Вони також не продезінфіковані від коронавірусу. Велике шахрайство".

So now the Democrats are using Mail Drop Boxes, which are a voter security disaster. Among other things, they make it possible for a person to vote multiple times. Also, who controls them, are they placed in Republican or Democrat areas? They are not Covid sanitized. A big fraud!