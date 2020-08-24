Twitter знову позначив повідомлення Трампа як таке, що "містить недостовірну інформацію"
Понеділок, 24 серпня 2020, 05:04
Соцмережа Twitter знову позначила, як "недостовірне" повідомлення президента США Дональда Трампа.
Джерело: Сторінка політика
Пряма мова: "Отже, тепер демократи вирішили використовувати поштові скриньки для голосування, які є катастрофою для виборців. Крім того, будь-хто може проголосувати кілька разів. Хто контролює, знаходяться вони в районах демократів або республіканців? Вони також не продезінфіковані від коронавірусу. Велике шахрайство".
So now the Democrats are using Mail Drop Boxes, which are a voter security disaster. Among other things, they make it possible for a person to vote multiple times. Also, who controls them, are they placed in Republican or Democrat areas? They are not Covid sanitized. A big fraud!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2020
Нагадаємо:
- 26 травня соцмережа Twitter вперше перевірила твіт президента США.
- У тому повідомленні Трамп стверджував, що голосування за допомогою пошти нібито сприяє підтасуванню результатів.
- Twitter класифікував цей меседж як такий, що вводить в оману, після чого Трамп звинуватив соцмережу у втручанні в майбутні президентські вибори в США.
- Згодом Дональд Трамп підписав указ, який повинен подолати "онлайн-цензуру з боку соціальних мереж" в США.