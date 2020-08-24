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Twitter знову позначив повідомлення Трампа як таке, що "містить недостовірну інформацію"

Понеділок, 24 серпня 2020, 05:04
Twitter знову позначив повідомлення Трампа як таке, що містить недостовірну інформацію

Соцмережа Twitter знову позначила, як "недостовірне" повідомлення президента США Дональда Трампа.

Джерело: Сторінка політика

Пряма мова: "Отже, тепер демократи вирішили використовувати поштові скриньки для голосування, які є катастрофою для виборців. Крім того, будь-хто може проголосувати кілька разів. Хто контролює, знаходяться вони в районах демократів або республіканців? Вони також не продезінфіковані від коронавірусу. Велике шахрайство".

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Теми: Трамп
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