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Трамп хочет, чтобы "бостонского террориста" Царнаева таки казнили

Понедельник, 3 августа 2020, 01:14

Президент США Дональд Трамп считает, что правительство должно снова требовать смертной казни для Джохара Царнаєва, который вместе с братом в 2013 году совершил теракт с человеческими жертвами на Бостонском марафоне.

Источник: Трамп в Twitter

Детали: По его словам, Федеральное правительство США должно снова требовать смертной казни во время повторного рассмотрения дела, потому что Америка не может позволить, чтобы решение Апелляционного суда об отмене приговора осталось в силе.

Кроме того, Трамп считает нелепым, что это дело тянется так долго.

Прямая речь: "Мало кто заслуживает смертного приговора больше, чем "бостонский подрывник" Джохар Царнаев".

Предыстория: Ранее суд в США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву и направил дело на повторный пересмотр в суд низшей инстанции.

Напомним: Джохар Царнаев, в то время 19-летний, и его старший брат Тамерлан Царнаев 15 апреля 2013 года взорвали два самодельных взрывных устройства, сделанные из кастрюль-скороварок, у финишной линии традиционного ежегодного Бостонского марафона. В результате три человека погибли и еще 264 человека были ранены. Через три дня, когда братьев преследовала полиция, они убили еще одного человека, сотрудника полиции.

В 2015 году Царнаева признали виновным по всем 30 обвинениям, которые ему выдвигали и 17 из которых предусматривают возможность смертной казни, и приговорили к смертной казни. С тех пор ведутся апелляционные процессы.

Царнаев и его адвокаты не отрицают, что он совершил нападение. Но они утверждают, что главным виновником был его старший брат Тамерлан, который погиб при задержании, и поэтому смертная казнь Джохару несправедлива.

Темы: Трамптерроризмсуд


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