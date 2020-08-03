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В России ужесточили контроль за электронными деньгами людей

Понедельник, 3 августа 2020, 04:26

С 3 августа в России ограничиваются возможности внесения наличных на электронные кошельки.

Источник: РБК

Детали: Пользователи сервиса "Яндекс.Деньги", "QIWI-Кошелька" WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем больше не смогут вносить наличные на свои счета анонимно — через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи. Для этого им нужно идентифицироваться и привязать к кошельку банковский счет. Это следует из принятых поправок в закон "О национальной платежной системе".

С инициативой усилить контроль за сферой электронных денег выступил Росфинмониторинг. Служба утверждает, что таким образом борется с финансированием терроризма и распространением наркотиков. Ведь после привязки к кошельку банковского счета источник денежных средств становится известным.

Темы: Росcияденьгиинтернет


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