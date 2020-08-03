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Wizz Air отменила рейсы из Украины в Эстонию через день после обновления: выросло число больных

Понедельник, 3 августа 2020, 09:25

Венгерская авиакомпания Wizz Air снова отменяет рейсы из Украины в столицу Эстонии из-за роста в Украине количества новых больных коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Эстонское Министерство экономики разрешает авиасообщение со странами, где коэффициент заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней не превышает 25 случаев на 100 000 населения.

Лоукостер Wizz Air возобновил перелеты из Киева, Львова и Харькова в Таллинн в минувший четверг, после того, как украинский показатель составил 24,5.

Однако после получения статистики 31 июля рейсы на субботу и воскресенье пришлось отменить - в Украине коэффициент заболеваемости вырос до 28.

Напомним, въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.

Украинцы могут проверить возможность въезда за границу через несколько сервисов: список.

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Темы: ЭстонияУкраинаавиакоронавирускарантин
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