Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Wizz Air отменила рейсы из Украины в Эстонию через день после обновления – выросло число больных

Понедельник, 3 августа 2020, 09:25

Венгерская авиакомпания Wizz Air снова отменяет рейсы из Украины в столицу Эстонии из-за роста в Украине количества новых больных коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Эстонское Министерство экономики разрешает авиасообщение со странами, где коэффициент заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней не превышает 25 случаев на 100 000 населения.

Лоукостер Wizz Air возобновил перелеты из Киева, Львова и Харькова в Таллинн в минувший четверг, после того, как украинский показатель составил 24,5.

Однако после получения статистики 31 июля рейсы на субботу и воскресенье пришлось отменить - в Украине коэффициент заболеваемости вырос до 28.

Напомним, въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.

Украинцы могут проверить возможность въезда за границу через несколько сервисов: список.

Читайте также: Греческие уроки: как избежать депортации во время поездок в ЕС в эпоху коронавируса

Темы: ЭстонияУкраинаавиакоронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

В воскресенье в Украине обнаружили 990 случаев коронавируса, Франковщина – вторая

ИнфографикаЗа сутки от коронавируса умерли более 4 тысяч человек

видеоCrew Dragon с астронавтами вернулся на Землю

дополненоМедведчук поехал отдыхать в оккупированный Крым

В ВОЗ считают, что пандемия COVID-19 продлится долго

видеоВъезд на Труханов остров разгромил вандал, убытки достигают 300 тысяч

Все новости...
Эстония
В Эстонии отреагировали на решение США вывести часть войск из Германии
МИД Эстонии вызвал посла РФ из-за заявлений с оправданием советской оккупации
Среди украинских работников, которые вчера прибыли в Эстонию, у троих обнаружили коронавирус
Последние новости
09:51
На Буковине новые случаи СOVID-19 превысили июньские показатели
09:49
Суркис заявил, что готов продать "Динамо"
09:25
Wizz Air отменила рейсы из Украины в Эстонию через день после обновления – выросло число больных
09:23
Официальный курс: гривня подешевела к евро
08:56
В воскресенье в Украине обнаружили 990 случаев коронавируса, Франковщина – вторая
08:50
инфографикаВ последнюю неделю июля в Украине обнаружили более 7 тысяч больных COVID
08:22
На Крещатике подожгли авто
07:45
Штаб сообщает о почти полной тишине на Донбассе
06:59
Израиль перехватил ракету, выпущенную из сектора Газа, и нанес ответный удар
06:23
США вошли в новую фазу эпидемии коронавируса – медэксперт Белого дома
Все новости...