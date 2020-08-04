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Израиль в ответ на провокации атаковал военные объекты Сирии

Вторник, 4 августа 2020, 05:01
Израиль в ответ на провокации атаковал военные объекты Сирии

Армия обороны Израиля ликвидировала на границе с Сирией четырех человек, которые предположительно планировали провести взрывы, также Израиль атаковал военные объекты Сирии.

Источник: Israel Defense Forces

Детали: Израиль осуществил запуски ракет по наблюдательных постах, ПВО и командным постам Сирии. Армия обороны Израиля также опубликовала видео ликвидации на границе четырех человек, которые "планировали провести взрывы".

Что было раньше: Система противовоздушной обороны Израиля перехватила ракету, выпущенную с территории сектора Газа, после чего израильские истребители нанесли ответный удар.

Темы: ИзраильСирия
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