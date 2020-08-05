СБУ задержала пулеметчика боевиков, который скрывался в России

Служба безопасности Украины разоблачила в Донецкой области бывшего боевика незаконных вооруженных формирований, который участвовал в боевых действиях против подразделений антитеррористической операции.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По данным следствия, в 2014 году житель Мариуполя добровольно присоединился в ряды так называемого "батальона Восток". На "должности" пулеметчика он находился на позициях боевиков в районе Донецкого аэропорта, а также Авдеевки и Песках.

В 2015 году злоумышленник оставил группировки и выехал на территорию РФ, где скрывался от правосудия. Правоохранители задержали бывшего боевика после того как он скрыто прибыл на подконтрольную украинской власти территорию.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по статье "участие в террористической группе или террористической организаци".