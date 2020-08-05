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Боевики планировали теракты в Украине: СБУ нашла схрон со взрывчаткой

Среда, 5 августа 2020, 20:34
Боевики планировали теракты в Украине: СБУ нашла схрон со взрывчаткой

Контрразведчики Службы безопасности обнаружили в Донецкой области схрон с взрывчаткой и военными средствами поражения, который представители так называемого "МГБ ДНР" планировали использовать для осуществления терактов на мирной территории страны.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Арсенал был оснащен в заброшенной усадьбе на окраине Марьинки в серой зоне. По оперативной информации, его оборудовал представитель "силового блока" террористов в своем прежнем доме. Средства поражения он планировал впоследствии задействовать для дестабилизации ситуации в мирных украинских городах.

В тайнике правоохранители обнаружили более 5 килограммов тротила, 3 килограмма пластида, 3 ручные противотанковые гранатомета, противотанковую мину ТМ 62М, 3 противопехотные осколочные мины МОН-50, 12 ручных гранат с запалами РГД-5, 16 ручных противопехотных оборонных ударно-дистанционных гранат РГО, 3 электродетонаторы, винтовку Мосина с оптическим прицелом и более тысячи патронов калибра 5,45.

Изъятые средства поражения направили на экспертизу.

 

Украинская правда

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Темы: СБУбоевые действияДонбасстеракт
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