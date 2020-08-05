Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Боевики планировали теракты в Украине: СБУ нашла схрон со взрывчаткой

Среда, 5 августа 2020, 20:34

Контрразведчики Службы безопасности обнаружили в Донецкой области схрон с взрывчаткой и военными средствами поражения, который представители так называемого "МГБ ДНР" планировали использовать для осуществления терактов на мирной территории страны.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Арсенал был оснащен в заброшенной усадьбе на окраине Марьинки в серой зоне. По оперативной информации, его оборудовал представитель "силового блока" террористов в своем прежнем доме. Средства поражения он планировал впоследствии задействовать для дестабилизации ситуации в мирных украинских городах.

В тайнике правоохранители обнаружили более 5 килограммов тротила, 3 килограмма пластида, 3 ручные противотанковые гранатомета, противотанковую мину ТМ 62М, 3 противопехотные осколочные мины МОН-50, 12 ручных гранат с запалами РГД-5, 16 ручных противопехотных оборонных ударно-дистанционных гранат РГО, 3 электродетонаторы, винтовку Мосина с оптическим прицелом и более тысячи патронов калибра 5,45.

Изъятые средства поражения направили на экспертизу.

 

Украинская правда
Темы: СБУбоевые действияДонбасстеракт


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 5 августа: взрыв в Ливане, выдача "вагнеровцев"

Зеленский подписал закон, который отменяет обязательную книгу учета доходов для ФОПов

документСуд решил забрать у НАБУ дело о пленках Вовка

"Ультрас" выдвинули ультиматум Суркису

"Киевского террориста" взяли под стражу

Правительство Италии может отменить продажу острова сыну экс-владельца "Мотор Сичи" Богуслаева

Все новости...
СБУ
СБУ задержала пулеметчика боевиков, который скрывался в России
Подозреваемому в госизмене генерал-майору СБУ объявили еще одно подозрение
В СБУ объяснили, почему "киевский террорист" поменял заложниц
Последние новости
21:49
Новости экономики: цена на газ, ФОПы, банк Ярославского
21:31
Новости 5 августа: взрыв в Ливане, выдача "вагнеровцев"
21:17
На Львовщине ребенка спасли от редкой болезни – осложнение после COVID-19
20:58
Новым заместителем Ермака стал один из руководителей МВД правительства Азарова
20:34
фотоБоевики планировали теракты в Украине: СБУ нашла укромное с взрывчаткой
20:22
Абромавичус о планах уйти с "Укроборонпрома": Нужна преемственность
20:10
Взрыв в Бейруте: погибших уже 135, раненых более 5 тысяч
19:48
Официальный курс на 6 августа: гривня укрепилась к доллару, но ослабла к евро
19:30
Паромная переправа на границе Украины и Румынии начнет работать с 10 августа
19:19
Зеленский подписал закон, который отменяет обязательную книгу учета доходов для ФОПов
Все новости...