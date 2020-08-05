Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Бойовики планували теракти в Україні: СБУ знайшла схрон з вибухівкою

Середа, 5 серпня 2020, 20:34

Контррозвідники Служби безпеки виявили на Донеччині схрон з вибухівкою і військовими засобами ураження, який представники так званого "МДБ ДНР" планували використати для здійснення терактів на мирній території країни.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Арсенал був облаштований у покинутій садибі на околиці Мар’їнки у сірій зоні. За оперативною інформацією, його обладнав представник "силового блоку" терористів у своєму колишньому помешканні. Засоби ураження він планував згодом задіяти для дестабілізації ситуації у мирних українських містах.

У схованці правоохоронці виявили понад 5 кілограмів тротилу, 3 кілограми пластиду, 3 ручні протитанкові гранатомети, протитанкову міну ТМ 62М, 3 протипіхотні осколкові міни МОН-50, 12 ручних гранат із запалами РГД 5, 16 ручних протипіхотних оборонних ударно-дистанційних гранат РГО, 3 електродетонатори, гвинтівку Мосіна з оптичним прицілом та понад тисячу патронів калібру 5,45.

Наразі вилучені засоби ураження направили на експертизу.

 

Українська правда
Теми: СБУбойові діїДонбастеракт


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 5 серпня: вибух у Лівані, видача "вагнерівців"

Зеленський підписав закон, який скасовує обов'язкову книгу обліку доходів для ФОПів

документСуд вирішив забрати у НАБУ справу про плівки Вовка

"Ультрас" висунули ультиматум Суркісу

"Київського терориста" взяли під варту

Уряд Італії може скасувати продаж острова сину ексвласника "Мотор Січі" Богуслаєва

Усі новини...
СБУ
СБУ затримала кулеметника бойовиків, який переховувався у Росії
Підозрюваному в державній зраді генерал-майору СБУ оголосили ще одну підозру
У СБУ пояснили, чому "київський терорист" змінив заручниць
Останні новини
21:31
Новини 5 серпня: вибух у Лівані, видача "вагнерівців"
21:17
На Львівщині дитину врятували від рідкісної хвороби – ускладнення після COVID-19
20:58
Новим заступником Єрмака став один з керівників МВС уряду Азарова
20:34
фотоБойовики планували теракти в Україні: СБУ знайшла схрон з вибухівкою
20:22
Абромавичус про плани піти з "Укроборонпрому": Потрібна спадкоємність
20:10
Вибух у Бейруті: загиблих вже 135, поранених понад 5 тисяч
19:48
Офіційний курс на 6 серпня: гривня зміцнилась до долара, але ослабла до євро
19:30
Поромна переправа на кордоні України і Румунії почне працювати з 10 серпня
19:19
Зеленський підписав закон, який скасовує обов'язкову книгу обліку доходів для ФОПів
19:11
фотоСБУ затримала кулеметника бойовиків, який переховувався у Росії
Усі новини...