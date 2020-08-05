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Бойовики планували теракти в Україні: СБУ знайшла схрон з вибухівкою

Середа, 5 серпня 2020, 20:34
Бойовики планували теракти в Україні: СБУ знайшла схрон з вибухівкою

Контррозвідники Служби безпеки виявили на Донеччині схрон з вибухівкою і військовими засобами ураження, який представники так званого "МДБ ДНР" планували використати для здійснення терактів на мирній території країни.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Арсенал був облаштований у покинутій садибі на околиці Мар’їнки у сірій зоні. За оперативною інформацією, його обладнав представник "силового блоку" терористів у своєму колишньому помешканні. Засоби ураження він планував згодом задіяти для дестабілізації ситуації у мирних українських містах.

У схованці правоохоронці виявили понад 5 кілограмів тротилу, 3 кілограми пластиду, 3 ручні протитанкові гранатомети, протитанкову міну ТМ 62М, 3 протипіхотні осколкові міни МОН-50, 12 ручних гранат із запалами РГД 5, 16 ручних протипіхотних оборонних ударно-дистанційних гранат РГО, 3 електродетонатори, гвинтівку Мосіна з оптичним прицілом та понад тисячу патронів калібру 5,45.

Наразі вилучені засоби ураження направили на експертизу.

 

Українська правда

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Теми: СБУбойові діїДонбастеракт
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