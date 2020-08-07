Капитану затонувшего танкера "Delfi" назначили наказание
Пятница, 7 августа 2020, 02:14
Приморский районный суд Одессы приговорил капитана затонувшего в Одессе танкера "Delfi" к одному году ограничения свободы.
Источник: Думская
Дословно: "Капитана затонувшего у одесского побережья танкера" Делфи "приговорили к одному году ограничения свободы. Этим же решением его освободили от отбывания наказания, назначив испытательный срок - один год.
Соответствующий приговор вынес Приморский районный суд сегодня".
Предыстория:
- 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.
- Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но само судно не имело необходимых регистрационных документов.
- Однако днем 22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза.
- В апреле 2020 года судовладелец затонувшего танкера заверил генерального прокурора Ирину Венедиктову, что в ближайшее время уберет судно с берега за свой счет.
- Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 июня закрыла местный пляж "Дельфин" из-за утечки нефтепродуктов с затонувшего танкера.