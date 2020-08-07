Капитану затонувшего танкера "Delfi" назначили наказание

Приморский районный суд Одессы приговорил капитана затонувшего в Одессе танкера "Delfi" к одному году ограничения свободы.

Источник: Думская

Дословно: "Капитана затонувшего у одесского побережья танкера" Делфи "приговорили к одному году ограничения свободы. Этим же решением его освободили от отбывания наказания, назначив испытательный срок - один год.

Соответствующий приговор вынес Приморский районный суд сегодня".

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