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Капитану затонувшего танкера "Delfi" назначили наказание

Пятница, 7 августа 2020, 02:14

Приморский районный суд Одессы приговорил капитана затонувшего в Одессе танкера "Delfi" к одному году ограничения свободы.

Источник: Думская

Дословно: "Капитана затонувшего у одесского побережья танкера" Делфи "приговорили к одному году ограничения свободы. Этим же решением его освободили от отбывания наказания, назначив испытательный срок - один год.

Соответствующий приговор вынес Приморский районный суд сегодня".

Предыстория:

  • 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.
  • Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но само судно не имело необходимых регистрационных документов.
  • Однако днем 22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза.   
  • В апреле 2020 года судовладелец затонувшего танкера заверил генерального прокурора Ирину Венедиктову, что в ближайшее время уберет судно с берега за свой счет.
  • Одесская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 25 июня закрыла местный пляж "Дельфин" из-за утечки нефтепродуктов с затонувшего танкера.

Темы: Одессакатастрофы


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