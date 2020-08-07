Для безопасности пассажиров Укрзализныця запустит в поезда охрану

И.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик сообщил, что в компании разработали программу для повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах.

Источник: пресс-служба "Укрзализныци"

Прямая речь Юрика: "Разработанная программа будет включать в себя подписание протокола совместных действий с МВД по координации усилий, пилотный проект по охране в поездах силами военизированной охраны Укрзализныци, установление в пассажирских вагонах специальных средств контроля, формирования так называемой профессиональной группы "провокаторов" для борьбы с безбилетными перевозками, борьбу с кражами на вокзалах".

Детали: Указанную программу в УЗ планируют представить на следующей неделе.

По словам Юрика, цель программы - четкий алгоритм совместных действий поездных бригад, стражей порядка, военизированной охраны.

В результате в железной дороге надеются повысить уровень безопасности пассажиров во время путешествия.

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