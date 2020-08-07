Для безопасности пассажиров Укрзализныця запустит в поезда охрану
И.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик сообщил, что в компании разработали программу для повышения безопасности перевозок в пассажирских поездах.
Источник: пресс-служба "Укрзализныци"
Прямая речь Юрика: "Разработанная программа будет включать в себя подписание протокола совместных действий с МВД по координации усилий, пилотный проект по охране в поездах силами военизированной охраны Укрзализныци, установление в пассажирских вагонах специальных средств контроля, формирования так называемой профессиональной группы "провокаторов" для борьбы с безбилетными перевозками, борьбу с кражами на вокзалах".
Детали: Указанную программу в УЗ планируют представить на следующей неделе.
По словам Юрика, цель программы - четкий алгоритм совместных действий поездных бригад, стражей порядка, военизированной охраны.
В результате в железной дороге надеются повысить уровень безопасности пассажиров во время путешествия.
Предыстория:
- В ночь на 31 июля на пассажирку поезда Анастасию Луговую в купе напал неизвестный мужчина, одетый только в трусы. Он сначала избил женщину, а затем начал к ней приставать на глазах у ее сына. Нападавшим оказался ранее судимый Виталий Рудзько 1975 года.
- Соломенский райсуд Киева арестовал мужчину, обвиняемого в нападении на Луговую, на 2 месяца без права внесения залога.
- Луговая опасается, чтобы напавшего не признали психически больным. По ее словам, мужчина все делал осознанно и продумал каждую деталь.
- Укрзализныця сообщила, что уволит проводницу и работников поезда Киев-Мариуполь, где мужчина без билета избил и пытался изнасиловать пассажирку.
- Работникам Укрзализныци разрешат пользоваться газовыми баллончиками для защиты также там обещали выйти на того, кто "крышует" поборы между проводниками и пассажирами без билетов.