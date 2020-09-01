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Синоптики обещают летнюю жару до конца недели

Вторник, 1 сентября 2020, 20:31
Синоптики обещают летнюю жару до конца недели

В Украине в среду, 2 сентября, кратковременные дожди ожидаются в западных областях, на остальной территории сохранится сухая и жаркая погода с дневной температурой 31-36 °.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: 2 сентября в западных областях переменная облачность; местами кратковременные дожди, грозы; температура ночью 11-16°, днем ​​21-26°. На остальной территории сухо и жарко; температура ночью 15-20°, днем ​​31-36°.

В последующие два дня, 3-4 сентября, ожидается переменная облачность с осадками в отдельных регионах. В частности, в четверг, 3 сентября, в западных и Житомирской областях местами кратковременные дожди, грозы; температура ночью 9-14°, днем ​​20-25°, на Прикарпатье 17-19°. На остальной территории без осадков; температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°, днем ​​31-36°, в Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях 26-31°.

4 сентября в северных, центральных (кроме Днепропетровской) и Одесской областях, ночью также в Хмельницкой и Черновицкой областях местами кратковременные грозовые дожди, на остальной территории без осадков. Температура ночью в западных областях 9-14°, на остальной территории 15-20°; днем в западных, северных, Черкасской, Винницкой и Одесской областях 20-25°, на остальной территории 26-31°.

5 сентября на Левобережье, 6 сентября в восточных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Температура ночью 10-15°, днем ​​20-25°, на юге и юго-востоке страны ночью 13-18°, днем ​​24-29°.

В Киеве и Киевской области 2 сентября ожидается сухая и жаркая погода. Температура ночью в столице 18-20°, днем ​​31-33°; по области ночью 15-20°, днем ​​31-36°.

Также без осадков будет в Киеве 3 сентября; температура ночью 15-20°, днем ​​26-31°.

В то же время 4 сентября синоптики прогнозируют в столице местами кратковременные грозовые дожди; ветер северо-западный, 5-10 м/с; температура ночью 15-20°, днем 20-25 °.

В течение 5-6 сентября в столице сохранится сухая погода, температура ночью 10-15°, днем 20-25°.

Темы: погода
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