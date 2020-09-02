В первый день учебы из-за неосторожного обращения с оружием погиб курсант

Из-за неосторожного обращения с оружием погиб курсант Житомирского военного института им. Королева.

Источник: сайт института

Дословно: "С грустью сообщаем, что 1 сентября курсант набора 2020 года Хоровский Максим Андреевич погиб в результате неосторожного обращения с оружием".

Детали: Причины и обстоятельства происшествия изучают представители Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины, Военной прокуратуры Житомирского гарнизона и Национальной полиции.