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В первый день учебы из-за неосторожного обращения с оружием погиб курсант

Среда, 2 сентября 2020, 09:30

Из-за неосторожного обращения с оружием погиб курсант Житомирского военного института им. Королева.

Источник: сайт института

Дословно: "С грустью сообщаем, что 1 сентября курсант набора 2020 года Хоровский Максим Андреевич погиб в результате неосторожного обращения с оружием".

Детали: Причины и обстоятельства происшествия изучают представители Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины, Военной прокуратуры Житомирского гарнизона и Национальной полиции.

Украинская правда
Темы: Житомирская область


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