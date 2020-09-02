США частично сняли эмбарго на поставки оружия в Кипр, в Турции возмущены

США частично сняли многолетнее эмбарго на поставку оружия в Республику Кипр; в Турции назвали этот шаг "несовместимым с духом союзнических отношений" и предположили шаги со своей стороны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters и турецкое Anadolu.

Во вторник, 2 сентября, госсекретарь США Майк Помпео объявил, что США частично снимают 33-летнее эмбарго на поставки оружия в Кипр и усилят сотрудничество с Никосией в сфере безопасности.

Ограничения на поставки оружия на Кипр были введены в 1987 году, чтобы способствовать стабильности и предотвратить "гонку вооружений".

"Республика Кипр является ключевым партнером в Восточном Средиземноморье. Я рад объявить, что мы углубляем сотрудничество в сфере безопасности. Мы снимем ограничения на продажу нелетального защитного вооружения и услуг Республики Кипр в следующем финансовом году", - заявил Майк Помпео.

Решение появилось на фоне значительной напряженности в отношениях между Грецией и Турцией из-за противоречивых взглядов на протяженность их континентальных шельфов, где расположены в основном греческие острова, и намерения Турции проводить разведку газовых месторождений в спорных зонах.

Обе стороны провели военные учения в восточном Средиземноморье, подчеркнув возможность эскалации спора по поводу протяженности их континентальных шельфов.

В МИД Турции в ответ заявили, что такой шаг "несовместим с духом союзнических отношений" в то время, когда в регионе нужно снижать напряженность, и что это "нарушит равенство и баланс между двумя народами острова" и повредит решению кипрского вопроса.

"Мы ожидаем, что США пересмотрят свое решение и поддержат нынешние усилия по восстановлению мира и стабильности в регионе", - добавляет МИД.

В противном случае Турция собирается прибегнуть "к необходимым взаимным шагам согласно своей юридической и исторической ответственности для обеспечения безопасности турок-киприотов".

На прошлой неделе главы МИД стран Европейского Союза на встрече в Берлине договорились, "при отсутствии прогресса с Турцией", разработать список дальнейших санкций против этой страны в связи с ее недавней деятельностью в Восточном Средиземноморье.

Турция в ответ заявила, что ЕС "не имеет права" критиковать осуществляемую ею разведку газовых месторождений, и заявила, что продлевает срок работы разведывательного судна Oruç Reis, которое проводит сейсмические исследования в спорной части Восточного Средиземноморья.

Подробнее о ситуации в Восточном Средиземноморье читайте в статье: На пороге войны: может ли НАТО остановить конфликт Греции и Турции.