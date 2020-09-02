Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Аваков, Баканов и Сытник: украинцы показали свое отношение к главным силовикам

Среда, 2 сентября 2020, 16:20
Аваков, Баканов и Сытник: украинцы показали свое отношение к главным силовикам

Хуже всего среди руководителей правоохранительных органов украинцы оценивают деятельность главы министерства внутренних дел Арсена Авакова - деятельность главы МВД негативно оценивают 70% граждан.

Источник: результаты исследования Центра Разумкова совместно с Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива" с 3 по 9 июля

Дословно: "Большинство украинцев негативно оценивает работу руководителей правоохранительных органов.

В частности, баланс положительной/отрицательной оценки деятельности министра внутренних дел Арсена Авакова составляет -52%, директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника - -41%, руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого - -40%, Генерального прокурора Ирины Венедиктовой - -39%, и.о. председателя Государственного бюро расследований Александра Соколова - -33%, председателя Службы безопасности Ивана Баканова - -30%".

Детали: Деятельность главы СБУ Баканова негативно оценивают 43,9% респондентов, генпрокурора Венедиктовой - 49,5%, директора НАБУ Сытника - 51,2%, и.о. главы ГБР Соколова - 41,2%, прокурора САП Холодницкого - 49,1%.

В то же время отмечается, что значительная часть граждан вообще не знает, кто возглавляет те или иные правоохранительные органы.

 

Наиболее узнаваемым является Аваков - о нем ничего не слышали всего 3% респондентов, а наиболее неизвестным является и.о. председателя ГБР - о Соколове ничего не знают 37% опрошенных.

 
 

Опрос проводился с 3 по 9 июля 2020 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства королевства Нидерландов.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: АваковБакановСытникопроссоциология
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Аваков
Оккупанты заявили, что "национализировали" квартиру Зеленской и магазины Яценюка в Крыму
В РФ хотят продлить интервалы ремонта западных самолетов
СБУ и ГБР пришли с обысками к Авакову
Последние новости
22:26
Хмельнитчину атакуют "шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
20:24
SpaceX вывел на орбиту два спутника Бундесвера
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
Все новости...
Реклама: