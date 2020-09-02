Наркоманы и пьяные водители: украинцы назвали худшие преступления

Наркоманы и нетрезвые водители беспокоят украинцев на местном уровне больше коррупции в органах власти.

Источник: данные Центра Разумкова и фонда "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива, озвученные на онлайн-конференции, организованной "Украинской правдой"

Детали: Украинцы оценивают ситуацию с преступностью на местном уровне более оптимистично, чем на общегосударственном.

Среди видов преступлений, которые респонденты считают основными проблемами своих городов и сел с точки зрения правоохранительной системы, названы:

- распространение и употребление наркотиков (40%),

- вождение автотранспорта водителями в нетрезвом состоянии (38%),

- хулиганство (37%),

- коррупция должностных лиц различных органов власти (25%),

- ограбление квартир (25%),

- кражи в общественных местах (21%),

- мошенничество (21%).





В то же время, на вопрос о том, с какими проблемами правоохранительные органы более-менее справляются, 21% опрошенных ответили, что хулиганство, 16% – вождение автотранспорта водителями в нетрезвом состоянии.

33% украинцев считают, что правоохранители не справляются с решением никаких проблем, еще 27% затруднились ответить.

В целом по стране наибольший разрыв между констатацией важности проблемы и оценкой работы правоохранителей наблюдается по таким позициям:

- распространение и употребление наркотиков (40% вопросов считают серьезной проблемой, тогда как только 8% отмечают работу правоохранителей по пресечению таких преступлений),

- коррупция (25% опрошенных считают серьезной проблемой, тогда как только 4% отмечают работу правоохранителей по пресечению таких преступлений),

- ограбление квартир (25% и 4% соответственно),

- мошенничество (21% и 5% соответственно),

- разбойные нападения на граждан (12 и 4% соответственно).





На распространение и употребление наркотиков жаловались большинство респондентов южных (59%) и восточных регионов (54%); проблему хулиганства чаще отмечали жители Востока (43%), а также малых городов (населением менее 49 тыс. человек); ограбления частных домов чаще упоминали в южных и восточных областях (29% и 31% соответственно); преступление мошенничества сильнее беспокоит жителей востока Украины (32%); на кражи в общественных местах чаще жаловались жителей крупных городов (27% в городах более 1 млн. человек и 28% в городах от 100 тыс. до 1 млн. человек) и в центральных областях (26%).

На коррупцию должностных лиц тоже зачастую жалуются жители крупных городов (39% в городах-миллионниках и 30% в городах от 100 тыс. до 1 млн человек).





Справка: Центр Разумкова и "Демократические инициативы" с 3 по 9 июля 2020 года опросили 2022 граждан (во всех регионах Украины за исключением Крыма и ОРДЛО) методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.