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Главные новости вторника и ночи: самоубийства в больнице, антирекорд заболеваемости

Среда, 23 сентября 2020, 08:00

В столичной больнице, где лечат COVID, двое мужчин покончили с собой, Предыдущая неделя побила антирекорд по заболеваемости на COVID-19 в мире, — актуальные новости 22 сентября.

О самоубийствах в больнице

В Киевской городской клинической больнице №4 при трагических обстоятельствах погибли двое мужчин, вероятно они покончили жизнь самоубийством. По предварительным данным, они были больны коронавирусом.

Об антирекорде по заболеваемости

За 14-20 сентября на COVID-19 в мире заболели около 2 миллионов человек, что является рекордным недельным показателем с начала пандемии.

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Украинская правда


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