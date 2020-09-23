Головні новини вівторка і ночі: самогубства у лікарні, антирекорд захворюваності

У столичній лікарні, де лікують COVID, двоє чоловіків наклали на себе руки, Попередній тиждень побив антирекорд захворюваності на COVID-19 у світі, — актуальні новини 22 вересня.

Про самогубства в лікарні

У Київській міській клінічній лікарні №4 за трагічних обставин загинули двоє чоловіків, ймовірно вони покінчили життя самогубством. За попередніми даними, вони були хворі на коронавірус.

Про антирекорд захворюваності

За 14-20 вересня на COVID-19 у світі захворіли близько 2 мільйонів осіб, що є рекордним тижневим показником з початку пандемії.

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