Стерненка снова отправили под ночной домашний арест

Приморский райсуд Одессы отправил под ночной домашний арест активиста и бывшего лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненка.

Источник: Facebook-страница Стерненка

Прямая речь: "Суд дал мне снова ночной домашний арест в г. Киеве. Следующее заседание назначили на 09.10 11:00".

Детали: Ограничения для Стерненка будут действовать с 21.00 до 06.00 утра следующего дня. Также на него возложили обязанности: прибывать по требованию в суд, сообщать об изменении места жительства, работы и тому подобное.

Полный текст постановления появится 2 октября.

Прокуроры ходатайствовали об избрании Стерненку меры пресечения в виде ареста.

Нардеп "Голоса" Ольга Стефанишина просила отдать его на поруки.