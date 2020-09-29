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Стерненка снова отправили под ночной домашний арест

Вторник, 29 сентября 2020, 15:16
Стерненка снова отправили под ночной домашний арест

Приморский райсуд Одессы отправил под ночной домашний арест активиста и бывшего лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненка.

Источник: Facebook-страница Стерненка

Прямая речь: "Суд дал мне снова ночной домашний арест в г. Киеве. Следующее заседание назначили на 09.10 11:00".

Детали: Ограничения для Стерненка будут действовать с 21.00 до 06.00 утра следующего дня. Также на него возложили обязанности: прибывать по требованию в суд, сообщать об изменении места жительства, работы и тому подобное.

Полный текст постановления появится 2 октября.

Прокуроры ходатайствовали об избрании Стерненку меры пресечения в виде ареста.

Нардеп "Голоса" Ольга Стефанишина просила отдать его на поруки.

Напомним, Стерненку объявили подозрение в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч.1 ст.115, ч.2 ст.263 УК Украины (умышленное убийство и "незаконное" ношение холодного оружия).

Сторона защиты Стерненка ходатайствовала о возвращении обвинительного акта прокурору для устранения недостатков.

Но по результатам подготовительного заседания суд решил назначить дело к судебному разбирательству на основе обвинительного акта. Таким образом на 9 октября запланировано первое судебное заседание по существу.

Что было раньше: 6 августа Стерненко изменили меру пресечения: с круглосуточного домашнего ареста на ночной.

Знать больше: Подозрение года. Объясняем версию следствия в деле Стерненко

Дело Стерненко: Объясняем позицию защиты

Предыстория:

  • В 2018 году на экс-лидера одесского Сергея Стерненко было совершено три покушения, в ходе третьего, 24 мая погиб нападавший. Полиция расследует гибель нападавшего как умышленное убийство. Стерненко утверждает, что защищался.
  • 15 мая стало известно, что двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на экс-лидера местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, объявлено подозрение в хулиганстве, а 10 июня – что прокуратура закрыла производство против погибшего Кузнецова.
  • Позже суд отменил подозрение Кузнецову.
  • 11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве.
  • 15 июня суд отправил его под круглосуточный домашний арест, отказав во взятии на поруки. Позже активисту изменили адрес пребывания на круглосуточном домашнем аресте: не место регистрации в Одессе, а место проживания в Киеве.

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Украинская правда

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Темы: СтерненкосударестКиев
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