Стерненка знову відправили під нічний домашній арешт

Приморський райсуд Одеси відправив під нічний домашній арешт активіста та колишнього лідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка.

Джерело: Facebook-сторінка Стерненка

Пряма мова: "Суд дав мені знову нічний домашній арешт в м. Києві. Наступне засідання призначили на 09.10 об 11:00".

Деталі: Обмеження для Стерненка діятимуть з 21.00 до 06.00 ранку наступної доби. Також на нього поклали обов'язки: прибувати за вимогою до суду, повідомляти про зміну місця проживання, роботи, тощо.

Повний текст ухвали з'явиться 2 жовтня.

Прокурори клопотали про обрання Стерненку запобіжного заходу у вигляді арешту.

Нардеп "Голосу" Ольга Стефанишина просила віддати його на поруки.

Нагадаємо, Стерненку оголосили підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.115, ч.2 ст.263 КК України (умисне вбивство та "незаконне" носіння холодної зброї).

Сторона захисту Стерненка клопотала про повернення обвинувального акту прокурору для усунення недоліків.

Проте за результатами підготовчого засідання суд вирішив призначити справу до судового розгляду на основі обвинувального акту. Таким чином на 9 жовтня заплановано перше судове засідання по суті.

Що було раніше: 6 серпня Стерненку змінили запобіжний захід: з цілодобового домашнього арешту на нічний.

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Передісторія:

У 2018 році на колишнього лідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка було вчинено три замахи, в ході третього, 24 травня загинув нападник. Поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.

15 травня стало відомо, що двом чоловікам, які у 2018 році напали в Одесі на екслідера місцевого осередку "Правого сектору", оголосили підозру в хуліганстві, а 10 червня – що прокуратура закрила провадження проти загиблого Кузнєцова.

Згодом суд скасував підозру Кузнецову.

11 червня Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві.

5 червня суд відправив його під цілодобовий домашній арешт, відмовивши у взятті на поруки. Пізніше Стерненку змінили адресу перебування на цілодобовому домашньому арешті: не місце реєстрації в Одесі, а місце проживання у Києві.

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