Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Стерненка знову відправили під нічний домашній арешт

Вівторок, 29 вересня 2020, 15:16
Стерненка знову відправили під нічний домашній арешт

Приморський райсуд Одеси відправив під нічний домашній арешт активіста та колишнього лідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка.

Джерело: Facebook-сторінка Стерненка

Пряма мова: "Суд дав мені знову нічний домашній арешт в м. Києві. Наступне засідання призначили на 09.10 об 11:00".

Деталі: Обмеження для Стерненка діятимуть з 21.00 до 06.00 ранку наступної доби. Також на нього поклали обов'язки: прибувати за вимогою до суду, повідомляти про зміну місця проживання, роботи, тощо.

Повний текст ухвали з'явиться 2 жовтня. 

Прокурори клопотали про обрання Стерненку запобіжного заходу у вигляді арешту.

Нардеп "Голосу" Ольга Стефанишина просила віддати його на поруки.

Нагадаємо, Стерненку оголосили підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.115, ч.2 ст.263 КК України (умисне вбивство та "незаконне" носіння холодної зброї).

Сторона захисту Стерненка клопотала про повернення обвинувального акту прокурору для усунення недоліків.

Проте за результатами підготовчого засідання суд вирішив призначити справу до судового розгляду на основі обвинувального акту. Таким чином на 9 жовтня заплановано перше судове засідання по суті.

Що було раніше: 6 серпня Стерненку змінили запобіжний захід: з цілодобового домашнього арешту на нічний.

Знати більше: Підозра року. Пояснюємо версію слідства у справі Стерненка

Справа Стерненка: Пояснюємо позицію захисту

Передісторія:

  • У 2018 році на колишнього лідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка було вчинено три замахи, в ході третього, 24 травня загинув нападник. Поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.
  • 15 травня стало відомо, що двом чоловікам, які у 2018 році напали в Одесі на екслідера місцевого осередку "Правого сектору", оголосили підозру в хуліганстві, а 10 червня – що прокуратура закрила провадження проти загиблого Кузнєцова.
  • Згодом суд скасував підозру Кузнецову.
  • 11 червня Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві.
  • 5 червня суд відправив його під цілодобовий домашній арешт, відмовивши у взятті на поруки. Пізніше Стерненку змінили адресу перебування на цілодобовому домашньому арешті: не місце реєстрації в Одесі, а місце проживання у Києві.

Читайте також: Майдан, наркотики, Аваков та інші війни Сергія Стерненка

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: СтерненкосударештКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Стерненко
За один із нападів на активіста Стерненка обвинувачений отримав 10 років тюрми
Активіст Стерненко розповів, чому не воює на фронті: Як волонтер - більш ефективний
Стерненку скасували покарання за один патрон
Останні новини
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
00:32
оновленоОВА: На Хмельниччині працювала ППО
00:14
Під час голосування за рішення щодо України Шольц запропонував Орбану вийти – ЗМІ
23:54
оновленоЛідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:38
ОновленоРосіяни запускали "Шахеди" з півдня, тривога ширилася по країні – ПС
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
Усі новини...
Реклама: