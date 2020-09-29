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Стерненка знову відправили під нічний домашній арешт

Вівторок, 29 вересня 2020, 15:16

Приморський райсуд Одеси відправив під нічний домашній арешт активіста та колишнього лідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка.

Джерело: Facebook-сторінка Стерненка

Пряма мова: "Суд дав мені знову нічний домашній арешт в м. Києві. Наступне засідання призначили на 09.10 об 11:00".

Деталі: Обмеження для Стерненка діятимуть з 21.00 до 06.00 ранку наступної доби. Також на нього поклали обов'язки: прибувати за вимогою до суду, повідомляти про зміну місця проживання, роботи, тощо.

Повний текст ухвали з'явиться 2 жовтня. 

Прокурори клопотали про обрання Стерненку запобіжного заходу у вигляді арешту.

Нардеп "Голосу" Ольга Стефанишина просила віддати його на поруки.

Українська правда
Теми: СтерненкосударештКиїв


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