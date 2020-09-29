Новости 29 сентября: высказывания Фокина, коронавирус в Раде

Фокин заявил, что не видит войны между Украиной и Россией на Донбассе, Порошенко и Рудик заболели коронавирусом, — актуальные новости 29 сентября.

О высказываниях Фокина

Заместитель главы украинской делегации в ТКГ в Минске Витольд Фокин заявил, что не видит никакого подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией.

Комитет Верховной Рады решил обратиться к Владимиру Зеленскому и рекомендовать уволить первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина.

О коронавирусе в Раде

Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко сообщил, что получил положительный тест на Covid.

Глава партии "Голос" Кира Рудик заболела коронавирусом COVID-19.

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