Двое военных получили ожоги во время тушения лесных пожаров – ООС

2 сентября двое военнослужащих получили термические ожоги во время тушения лесных пожаров в Луганской области.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Параллельно с выполнением боевых задач подразделения из состава Объединенных сил и других составляющих сил обороны локализуют масштабные лесные и степные пожары на Луганщине, которые были спровоцированы противником. Так, в районе Станицы Луганской огнем охвачено более двухсот гектаров лесостепи, в районе населенного пункта Лобачево пожар занимает площадь около 950 гектаров".

Детали: Пострадавших военных доставлены в медучреждения. Их состояние – удовлетворительное.

Всего в тушении пожаров привлечено почти 600 человек личного состава и 84 единицы инженерной и автомобильной техники подразделений Вооруженных Сил Украины и ГСЧС. Огонь в Зайцево и Новолуганское уже ликвидирован.

В штабе также сообщили об одном вражеский выстреле из подствольного гранатомета за прошедшие сутки вблизи Марьинки.

"Военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь, в результате вражеского выстрела, нет", – говорится в сводке.

С начала текущих суток в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере.

Напомним: