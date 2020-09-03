Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Послы G7 выступили с заявлением по ситуации вокруг избрания нового руководителя САП

Четверг, 3 сентября 2020, 09:40

Послы стран "Большой семерки" напомнили о необходимости прозрачного и политически нейтрального отбора руководителей антикоррупционных органов.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовано в официальном Twitter послов "Большой семерки".

В заявлении напоминают, что послы G7 постоянно поддерживают антикоррупционные институты в Украине, а их независимость и надежный правовой статус является частью международных обязательств страны.

Послы стран G7 подчеркивают необходимость отбора руководителей антикоррупционных учреждений через прозрачные, основанные на достижениях и политически нейтральные продедуры", - отмечают в заявлении.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас уточняет, что заявление непосредственно касается ситуации вокруг процедуры избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Борьба с коррупцией, основанная на сильных и независимых институтах, является центральной составляющей сотрудничества ЕС и Украины в ряде сфер, от "безвиза" до макрофинансовой помощи. Вышеупомянутые принципы (в заявлении G7 - ЕП) должны применяться и в случае, когда Верховная Рада выдвигает представителей для избрания нового руководителя САП", - написал Матти Маасикас.

Как уже сообщалось, Евросоюз, ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились в Верховную Раду и предупредили о проблемах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП Назара Холодницкого, которое Рада планирует принять 3 сентября.

Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из критериев предоставления Украине 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это является одним из критериев по так называемому механизму приостановления "безвиза" со стороны Евросоюза.

Темы: G7Антикоррупционная прокуратура


powered by lun.ua
Главное сегодня

За сутки в Украине антирекорд по умершим от COVІD-19 и 2430 случая

ФотоТрое полицейских пострадали в столкновениях у офиса "Свободы"

Суд удовлетворил иск Суркисов против ПриватБанка по взысканию почти 10 млрд

Новости 2 сентября: перепалка Зеленского и Лероса, заявление Лаврова

фотоОгонь полностью уничтожил село на Харьковщине – ОГА

Европейские страны, ЕК и НАТО отреагировали на отравление Навального "Новичкам"

Все новости...
G7
Трамп хотел бы пригласить Путина на саммит G7
В России заявили, что не планируют возвращаться к G7
Глава МИД Германии пока не видит шансов на возвращение России в G7
Последние новости
10:25
58% работников не против продолжать работу удаленно — исследование
09:57
Препарат "Ремдесивир" для лечения COVID-19 будут закупать централизованно - МОЗ
09:56
Начальнику полиции Киева предлагали "крышевать" угон автомобилей
09:55
Минэнерго просит Кабмин выделить 51 миллион на погашение долгов по зарплате на шахте "Надежда"
09:49
Степанова возмутило празднование дня Одессы: Это за гранью здравого смысла
09:40
Послы G7 выступили с заявлением по ситуации вокруг избрания нового руководителя САП
09:35
С начала карантина статус безработного получили 444 тысячи украинцев
09:30
Западные кредиторы Украины предупредили ВР о проблемах с процедурой замены Холодницкого
09:27
Главы МИД Украины и Польши призвали не политизировать трагические события прошлого
09:09
фотоСиловики задержали минеров офиса в Киеве: экс-правоохранитель и бывший АТОшник
Все новости...