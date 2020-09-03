Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Украденные дороги: СБУ разоблачила махинации в двух областях и провела обыски

Четверг, 3 сентября 2020, 12:12

Служба безопасности Украины заявляет, что разоблачила и пресекла многомиллионные махинации при ремонте автомобильных дорог в Донецкой и Кировоградской областях.

Источник: СБУ

Детали: В Кировоградской области в 2020 году областное профильное госпредприятие заключило подрядный договор с местной частной структурой. Коммерсанты должны были отремонтировать автомобильную дорогу общего пользования в Голованевском районе протяженностью более 4 километров.

Сотрудники СБУ обнаружили, что при выполнении работ подрядчик отклонился от условий проектно-сметной документации и использовал асфальтобетонное покрытие, которое не соответствует государственным требованиям.

По заключению строительно-технической экспертизы, в результате злоупотреблений коммерсанты могли нанести ущерб областному бюджету на более чем 15 миллионов гривен.

По результатам проверок, госпредприятие не подписало соответствующие акты выполненных работ и ввода автодороги в эксплуатацию и не осуществило полную оплату.

Подрядчик обязался осуществить повторный ремонт дороги в полном объеме за счет собственных сил и средств исполнителя.

А в Донецкой области в 2017 году облавтодор заключил с местной строительной фирмой 7 контрактов на проведение ремонта междугородных и межобластных дорог на более 16 миллионов гривен. Большую часть этих средств подрядчик присвоил путем внесения в проектно-сметную и техническую документацию ложных данных о качестве использованных материалов.

Инициированная СБУ проверка показала, что в результате сделки государству был нанесен ущерб почти 10 миллионов гривен. Кроме того, из-за нарушения технологии ремонта дорожного покрытия подверглось преждевременному разрушению и требует повторной реконструкции.

Правоохранители провели обыски в офисных помещениях подрядной организации и по месту жительства ее руководителей. Оперативники изъяли документы и черновую бухгалтерию, которые будут приобщены к доказательной базе дела.

Сейчас бывшему и действующему директорам строительной фирмы в Донецкой области объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех участников сделки. Проверяется возможная причастность к схеме должностных лиц облавтодора

Темы: дорогиДонецкая областьКировоградская областьСБУобыски


powered by lun.ua
Главное сегодня

документДень Независимости стоил в 6 раз больше предыдущего: Кабмин и Киев от попурри открещиваются

Послы G7 выступили с заявлением по ситуации вокруг избрания нового руководителя САП

За сутки в Украине антирекорд по умершим от COVІD-19 и 2430 случая

ФотоТрое полицейских пострадали в столкновениях у офиса "Свободы"

Суд удовлетворил иск Суркисов против ПриватБанка по взысканию почти 10 млрд

Новости 2 сентября: перепалка Зеленского и Лероса, заявление Лаврова

Все новости...
дороги
Перегруженные фуры: "Укртрансбезопасонсть" за неделю насчитала штрафов на 3 миллиона
Маленькие нюансы "Большого строительства"
Дорогу возле Шулявского моста перекроют до сентября
Последние новости
12:22
фотоВ Запорожской области обстреляли микроавтобус: есть раненый
12:14
Дело Суркисов: Суд санкционировал принудительное списание средств и арест имущества Приватбанка
12:12
Украденные дороги: СБУ разоблачила махинации в двух областях и провела обыски
12:11
С начала пандемии бюджет Киева недополучил более 1 миллиарда плановых поступлений – Кличко
12:09
фото, видеоОля Полякова и Alyona Alyona пришли митинговать под Кабмин
11:57
В столичном метро подсчитали убытки из-за карантина
11:55
ЕС готовит совместное заявление 27 стран-членов об отравлении Навального – СМИ
11:51
В 2021 году государство может профинансировать масштабное обновление вагонов "Укрзализныци"
11:45
документДень Независимости стоил в 6 раз больше предыдущего: Кабмин и Киев от попурри открещиваются
11:44
Данилюк о решении суда по делу Суркисов: Начало развала результатов национализации Приватбанка
Все новости...