Дело Шеремета: суд отобрал кандидатов в присяжные

Суд по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета отобрал 5 кандидатов в присяжные, теперь автоматизированная система выберет среди них 3 основных и двух запасных.

Источник: заседание Шевченковского райсуда Киева

Детали: Всего система выбрала 7 кандидатов в присяжные.

Одна из них, Анна Чупина, взяла самоотвод из-за того, что в составе кандидатов есть ее муж.

Еще одной кандидатке, Инне Крамаренко, прокурор и представитель потерпевших заявили отвод. Они считали, что женщина может быть предвзятой из-за того, что, во-первых, неоднократно была членом окружных избирательных комиссии от разных политических партий, и, во-вторых, выразила собственное мнение, что врачи не могут быть убийцами.

Отводы Чупиной и Крамаренко суд удовлетворил.

В конце концов, суд оставил 5 кандидатов:

Юрий Александрович Федоренко (ФЛП, занимается управлением недвижимостью);

(ФЛП, занимается управлением недвижимостью); Григорий Валерьевич Фирсов (ФЛП, арбитражный управляющий);

(ФЛП, арбитражный управляющий); Людмила Михайловна Яковенко (не работает, до этого работала в банковской сфере);

(не работает, до этого работала в банковской сфере); Юрий Иванович Михайленко (пенсионер);

(пенсионер); Наталья Александровна Глоба (не работает, домохозяйка).

Из них автоматизированная система выберет 3 основных присяжных, которые будут работать в составе суда. Еще двое кандидатов будут запасными.

Следующее заседание назначено на 28 сентября.

Адвокаты обвиняемых выступили против отвода Инне Крамаренко и говорили, что она как медсестра, которая давала клятву Гиппократа, может объективно рассматривать дело.

В то же время, адвокаты хотели отвести от дела двух других кандидатов. В частности, Юрия Михайленко – из-за того, что он является мужем Чупиной и при этом не заявил самоотвод, а также из-за того, что он получал информацию о деле Шеремета по телевидению, которое, как заявляет защита, транслирует преимущественно позицию обвинения.

Кроме того, адвокаты заявили отвод Наталье Глобе – из-за того, что у нее есть близкая родственница и имущество на оккупированной территории. Защита считает, что из-за этого на женщину может оказываться давление.

Что было ранее: 25 августа Шевченковский райсуд Киева назначил к рассмотрению дело в отношении обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Его будет рассматривать суд присяжных.

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