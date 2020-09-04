Дело Шеремета: суд отобрал кандидатов в присяжные
Суд по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета отобрал 5 кандидатов в присяжные, теперь автоматизированная система выберет среди них 3 основных и двух запасных.
Источник: заседание Шевченковского райсуда Киева
Детали: Всего система выбрала 7 кандидатов в присяжные.
Одна из них, Анна Чупина, взяла самоотвод из-за того, что в составе кандидатов есть ее муж.
Еще одной кандидатке, Инне Крамаренко, прокурор и представитель потерпевших заявили отвод. Они считали, что женщина может быть предвзятой из-за того, что, во-первых, неоднократно была членом окружных избирательных комиссии от разных политических партий, и, во-вторых, выразила собственное мнение, что врачи не могут быть убийцами.
Отводы Чупиной и Крамаренко суд удовлетворил.
В конце концов, суд оставил 5 кандидатов:
- Юрий Александрович Федоренко (ФЛП, занимается управлением недвижимостью);
- Григорий Валерьевич Фирсов (ФЛП, арбитражный управляющий);
- Людмила Михайловна Яковенко (не работает, до этого работала в банковской сфере);
- Юрий Иванович Михайленко (пенсионер);
- Наталья Александровна Глоба (не работает, домохозяйка).
Из них автоматизированная система выберет 3 основных присяжных, которые будут работать в составе суда. Еще двое кандидатов будут запасными.
Следующее заседание назначено на 28 сентября.
Адвокаты обвиняемых выступили против отвода Инне Крамаренко и говорили, что она как медсестра, которая давала клятву Гиппократа, может объективно рассматривать дело.
В то же время, адвокаты хотели отвести от дела двух других кандидатов. В частности, Юрия Михайленко – из-за того, что он является мужем Чупиной и при этом не заявил самоотвод, а также из-за того, что он получал информацию о деле Шеремета по телевидению, которое, как заявляет защита, транслирует преимущественно позицию обвинения.
Кроме того, адвокаты заявили отвод Наталье Глобе – из-за того, что у нее есть близкая родственница и имущество на оккупированной территории. Защита считает, что из-за этого на женщину может оказываться давление.
Что было ранее: 25 августа Шевченковский райсуд Киева назначил к рассмотрению дело в отношении обвиняемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Его будет рассматривать суд присяжных.
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Предыстория:
- Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.
- 12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
- 22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.
- Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.
- 18 августа Андрею Антоненко и Юлии Кузьменко вручили обвинительные акты, адвокаты еще одной подозреваемой Яны Дугарь отказались его получать.