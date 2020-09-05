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В Коломые 4 погибших в ДТП: фура встала на встречную полосу

Суббота, 5 сентября 2020, 13:56
Фото полиции

В Коломые Ивано-Франковской области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком "МАН" погибли четыре человека.

Источник: полиция Ивано-Франковской области

 

Детали: Сообщение о ДТП в Коломые на автодороге "Н-10" сообщением "Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы-Мамалыга" поступило на линию "102" в 02:50 в ночь на субботу.

Дословно: "Следователями установлено, что водитель автомобиля марки "ВАЗ 2102" двигался в сторону Ивано-Франковска, а водитель "МАН" - в направлении Черновцов, но совершил остановку на встречной полосе движения для оказания помощи другому водителю автомобиля "МАН", у которого возникла поломка.

В результате лобового столкновения четыре человека из легковушки погибли на месте происшествия. Их возраст и место жительства устанавливаются.

 

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины".

Украинская правда
Темы: Ивано-Франковская областьДТП


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