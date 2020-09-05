Филатова в Днепре облили зеленкой

В Днепре во время встречи городского головы Бориса Филатова с жителями левого берега его облили зеленкой.

Источник: Филатов в Facebook

Прямая речь: "Они придумали все, что могли: сфабрикованные уголовные дела, грязь в медиа, подкуп депутатов, ложь, проплаченные митинги, "активистов" и "общественников". Они – в агонии. Единственное, на что они остались способны – это кидаться зеленкой".

Детали: Несмотря на случившееся, Филатов продолжил встречу с горожанами.

Как сообщают местные СМИ, личность человека, который облил Филатова зеленкой, установили. Видео инцидента обнародовал один из городских телеграм-каналов.