Филатова в Днепре облили зеленкой
Суббота, 5 сентября 2020, 18:11
В Днепре во время встречи городского головы Бориса Филатова с жителями левого берега его облили зеленкой.
Источник: Филатов в Facebook
Прямая речь: "Они придумали все, что могли: сфабрикованные уголовные дела, грязь в медиа, подкуп депутатов, ложь, проплаченные митинги, "активистов" и "общественников". Они – в агонии. Единственное, на что они остались способны – это кидаться зеленкой".
Детали: Несмотря на случившееся, Филатов продолжил встречу с горожанами.
Как сообщают местные СМИ, личность человека, который облил Филатова зеленкой, установили. Видео инцидента обнародовал один из городских телеграм-каналов.
Один мой старый товарищ сказал когда-то хорошую фразу: "Боря, ты - реальный везунчик, потому что с тобой воюют мрази и...Опубліковано Borys Filatov Субота, 5 вересня 2020 р.
Украинская правда